人脈榨乾就放生？ 她揭保險業暗黑生態 全網吵翻了





近年來，保險業的招募模式與「人脈壓榨」爭議持續受到討論。近日一名曾短暫投入壽險業的女網友分享自身經驗，揭露新人可能面臨的殘酷現實，一開始就榨光身邊人脈，做不到幾筆業績只好離開，甚至有些人為了成交出現「退傭、用身體換單」等行徑，讓她直呼「完全看不懂，真的很奇怪」。

該名女網友在網路論壇Dcard上以「多少保險業務死在沙灘上」為題發文，表示自己是在朋友推薦下踏入保險業，考取多張證照後努力做了一年，卻依然賺不到足夠收入，還得靠兼職維持生活。就算偶爾成功談到客戶，也可能被經驗更老到的前輩攔胡，讓她完全看不到未來。

她指出，不少新人入行後第一件事就是把親戚朋友「掃一輪」，把所有熟悉的人都推銷過一遍產品，短期內也許能做出一點業績，但等身邊人脈被用盡，業績自然停擺，只能黯然離場。她甚至聽過某些業務為了成交，願意退傭或與客戶發生關係的方式換得簽單，讓她震驚直呼：「完全看不懂，真的很奇怪」。

▼原PO透露保險業務的工作短期內也許能做出一點業績，但等身邊人脈被用盡，業績自然停擺。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，不少在保險業工作的網友立刻跳出來反駁，「我覺得是妳遇到的人奇怪，不是這個圈子奇怪，我在這個行業做第五年了，我的家人也是做業務二十年多了，完全沒有遇過用妳說的這種方式」、「上床換業績真的是個人行為，無法直接認為保險或是房仲都是這樣」、「應該是妳加入的團隊選擇了這種方式吧，不要以偏概全」、「為什麼我身邊的人都不會這樣？是不是妳的單位有問題」。

▼原PO透露聽過某些業務為了成交，願意退傭或與客戶發生關係的方式換得簽單。（示意圖／取自Pexels）

但也有另一派網友認為原PO的描述相當貼近現實，指出保險業、房仲業或職軍等行業的門檻本來就低，什麼背景的人都能加入，自然會出現品質不一的情況，「保險、房仲、職軍門檻超低，根本沒有門檻誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」、「找你加入保險，為什麼門檻低？說穿了就是為了你的親朋好友的人脈，你的人脈做完了，對營業所的價值也就結束了」、「就很兩極化啊，賺得到錢的賺很多，沒賺到錢的當然一堆」、「我認識的做保險的全都失敗，一個後來去逼條碼，一個重讀大學，一個去做工地和兼差」。

（封面示意圖／取自Pexels）

