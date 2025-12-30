人臉打卡機爆有大陸零件 內政部：釐清資安影響前不使用

針對內政部及移民署等機關採購差勤系統人臉辨識設備疑似使用中國製零組件，內政部今天回應，在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備。（示意圖/Shutterstock）

內政部及移民署等機關去年採購的差勤系統人臉辨識設備，遭爆料疑似使用大陸製零組件，引發國安疑慮。內政部今（30）天回應，將要求廠商說明爭議零件對資通訊安全的影響性，在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備，移民署則全面停用，以確保資安防線的落實。

《鏡週刊》報導稱，移民署2024年花了600萬元購買上百台機器，建置「差勤打卡系統」，讓職員透過人臉辨識就可以打卡上下班，但內部零件卻爆出使用中國廠商生產的主機板。

對此，內政部表示，內政部及所屬機關均高度重視資通訊安全，差勤簽到退系統等重要資訊系統均設置於內部網路，資訊設備的驗收過程均依《政府採購法》及採購契約等相關規定辦理，將要求廠商提供相關證明文件並切結重要零組件不得為中國製造。

為確保資通訊安全，內政部也強調，將要求廠商說明媒體報導之爭議零件對資通訊安全的影響性，後續將視實際審認結果，依法辦理，在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備，移民署則全面停用，以確保資安防線之落實。

