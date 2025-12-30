「人臉辨識機」爆中製！ 移民署：若廠商提供不實將追償

台北市 / 綜合報導

移民署近日爆出資安疑雲！員工上下班打卡用的人臉辨識機，遭週刊爆料外殼標示為台灣廠商，但內部主機板是中國製，且全台多個公家機關，包含內政部、新竹縣市政府等單位，都向同一家廠商採購，等於上萬公務員的臉部特徵資料有外洩疑慮。廠商向週刊表示，多年前確實有向中國公司買測試機，但現在政府機關，用的都是國產貨，而移民署表示將徹查。

進公司上下班，只須臉部辨識打卡，完全不須接觸機器，這台號稱台灣自主研發，全台市占率最高的人臉辨識系統，如今卻爆出資安疑慮，大門口外這台人臉辨識設備，移民署斥資六百萬，但有週刊爆料，這台機器外觀雖標示為台灣廠商，內部主機板和元件竟是中國公司製造。

但依據政府採購法，招標文件明訂，不允許廠商或硬體設備零組件，標示為中國製造，苗栗縣政府宣傳影片，廠商在網路放上，用政府機關做為案例宣傳，也就是說全台各地，包含移民署就有超過兩千人使用，內政部北中南辦公室，經濟部商業發展署，另外還有新竹縣竹市政府，以及苗栗縣政府等，總計約有上萬名公務員的臉部特徵，恐怕陷入外洩風險。

當事廠商簡姓董事長說：「因為疫情升級的管制，團隊就利用AI的技術，去強化口罩辨識的功能，那大大的降低染疫的風險。」這家台灣的科技公司，成立於2001年，從傳統導航業務延伸至AI人臉辨識等，甚至跨足海外，董事長回應週刊，承認多年前確實有買，中國生產的測試用舊機，目前移民署等機關使用的打卡機，都是台灣國產貨。

移民署則回應，採購作業均依法辦理，內部系統，也有多層次資安防禦機制，而若廠商有提供不實，將依法追償責任。

