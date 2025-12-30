人臉辨識用中國主機 商業署：功能暫緩實施

▲經濟部商業署今（30）日表示，該人臉辨識差勤系統是商業署內部同仁使用，與經濟部差勤系統各自獨立，且目前仍在測試階段，尚未驗收，查證完成前採取預防性措施，暫緩啟用人臉辨識功能，以確保安全。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，經濟部所使用的「差勤打卡系統」為台灣品牌，卻是使用機器內部卻使用中國製主機板，恐有資安疑慮。經濟部商業署今（30）日表示，該人臉辨識差勤系統是商業署內部同仁使用，與經濟部差勤系統各自獨立，且目前仍在測試階段，尚未驗收，查證完成前採取預防性措施，暫緩啟用人臉辨識功能，以確保安全。



《鏡週刊》報導，PAPAGO偽裝成台灣品牌，機器內部卻使用中國製主機板，商業署建置4台，共近千人使用。



商業署回應，為落實政府法規及國家安全，人臉辨識系統招標文件已明確規定，不允許中國廠商、第三地含中資成分之廠商，或在台之中資廠商參與投標；就分包廠商及硬體設備零組件來源亦明定不得為中國製造。

廣告 廣告

機關全程均依招標文件及政府採購法相關規定辦理，廠商亦須依契約規定提供相關來源及合規證明文件。倘經查證確認廠商有違反政府相關規範或契約約定情事，將辦理解約，並依約處以罰款，如廠商有提供不實證明情形，將追究其法律責任。



針對媒體所提及疑似使用陸製主機板爭點，商業署已於第一時間要求廠商提出完整設備來源、規格及相關證明文件，並同步啟動查證作業。後續將依查證結果，依法、依約妥適處理，確保政府資訊環境及國家資通安全。



商業署將持續秉持審慎、負責態度，嚴格落實政府採購及資通安全相關規範，以維護公務體系運作安全與社會大眾信賴。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

加速AI記憶體研發 經濟部A+計畫核定補助美光47億元

從阿塱壹古道到米其林餐桌 經濟部「科技」助攻原民部落

經濟部助中小企培育4100位AI人才 今日辦交流會展技術