人臉辨識設備遭爆「中國製」！內政部要廠商說明：移民署全面停用

記者楊士誼／台北報導

人臉辨識設備遭爆中國製，內政部表示，將要求廠商說明，尚未確認結果前，不會使用該設備，移民署全面停用，以確保資安防線之落實。（圖／資料照）

移民署採購研勤科技之人臉辨識設備「PAPAGO FACE8台灣臉霸」，日前遭週刊踢爆使用中國生產的主機板，內政部今（30）日表示，將要求廠商說明，後續將實際審認結果，依法辦理，在尚未確認結果前，本部不會使用該設備，移民署全面停用，以確保資安防線之落實。

鏡週刊踢爆，移民署去年耗資600萬元購買上百台機器，建置「差勤打卡系統」；卻有投訴稱得標廠商「研勤科技」所生產的「PAPAGO FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備，以國產品牌偽裝，內部卻用中國廠商生產的主機板，恐有國安、資安疑慮。研勤科技則聲明，臉部辨識由研勤自行開發並測試完成，再出貨安裝於客戶，完全符合規範；主晶片則採用聯發科的MT8788，通訊晶片採用台灣瑞昱半導體RTL8152B晶片，均可供查驗，且供應商還包含台灣湯銘科技、記憶體則為韓國海力士、三星。

研勤科技稱，報導所稱設備是「采森國際科技股份有限公司」以系統整合名義借測的測試機，采森公司為代理韓國品牌人臉辨識設備廠商，在未經授權情況下，擅自拆解測試設備，並煽動媒體發表不符事實之內容，意圖誤導大眾，並對研勤商譽造成不良影響。

內政部稍早表示，本部及所屬機關均高度重視資通訊安全，差勤簽到退系統等重要資訊系統均設置於內部網路，資訊設備之驗收過程均依政府採購 法及採購契約等相關規定辦理，要求廠商提供相關證明文件並切結「重要零組件不得為中國製造」。為確保資通訊安全，內政部將要求廠商說明媒體報導之爭議零件對資通訊安全之影響性，後續將視實際審認結果，依法辦理，在尚未確認結果前，本部不會使用該設備，移民署全面停用，以確保資安防線之落實。

