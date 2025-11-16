人與事╱奇諾谷華人聯盟成立 創會主席趙桂楓

聖蓋博谷東區新成立「奇諾谷華人聯盟」，趙桂楓任首屆主席。（記者啟鉻╱攝影）

南加聖蓋博谷東區近日成立新的華人社團「奇諾谷華人聯盟」（CVCA）。創會主席趙桂楓（Freya Zhao）多年活躍在奇諾岡與奇諾地區，長期從事志願與社區事務。

趙桂楓表示，成立CVCA宗旨，是團結當地華人力量、促進中美文化交流、幫助新移民融入主流社會，並透過志願服務回饋社區。她強調：「這個平台不僅要成為華人新移民橋樑，也希望成為社區多元文化對話的重要窗口，讓華人更自信、更積極參與公共事務，為社區發聲。」

趙桂楓來美前，就活躍在家鄉北京的社區活動，移民南加州後，她秉持熱忱，投身地方志願服務，協助多項學區與社區活動。她深知「華人唯有團結，才能更好被聽見」，因此在多位志同道合者支持下，促成「奇諾谷華人聯盟」。該聯盟目前已有理事20多人、會員超200人。

趙桂楓說，CVCA活動主軸聚焦教育、投資與社區熱點議題三大方向。11月初，聯盟舉辦首場主題講座「家校同行、共築未來」，邀請學區高中教師主講，探討中美教育制度差異。

趙桂楓指出，近年許多新移民學生，因不了解美國校園文化及紀律規範，常因細節問題觸及校方紅線。她說：「這次講座希望幫助家長與學生了解學區制度，減少誤會，讓孩子們更快找到適應方向與自信。」未來，CVCA還將陸續推出「華人學生成長與升學規劃」等系列講座。

CVCA成立後，趙桂楓說：「我們的願景，是讓奇諾谷成為一個文化共融、多元族群互助的典範社區，讓更多人看到華人的正面能量。」

