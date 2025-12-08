人與人疏遠並不是壞事？8個跡象揭開閨密感情變淡的真相

編輯/葉佳欣撰文

如果妳發現自己跟某位朋友漸漸疏遠，可能你們曾經很親密，會在半夜時分聊心裡面的感受。但是，人會成長，環境跟生活會變化，心境也會轉變，會讓原本緊貼的朋友關係默默拉出距離。疏遠不一定是決裂，更多時候，它只是關係從原本的頻繁互動，變成彼此留一點空間。妳不是壞朋友，她也不是壞朋友，只是風向和人生方向正在悄悄修改。以下這8種特徵，若妳發現自己與某位朋友的關係越來越符合，那妳們的關係大概已經進入自然疏遠的模式。

人會成長，環境跟生活會變化，心境也會轉變，會讓原本緊貼的閨密關係默默拉出距離。圖/123RF圖庫

特徵1.彼此不再第一時間分享

以前有事妳會立刻傳訊息給她，哪怕只是買到蛋塔、看到帥哥、遇到怪人也想跟她分享。但現在妳會想：「算了，晚點講。」晚點講就變成沒講，沒講久了就變成不會講。

當妳們彼此不再是對方的「第一位聽眾」，關係就悄悄降級了。不是不重要，只是不再那麼習慣找對方。

特徵2.聊天內容只剩生活更新

當你們彼此聊天從「妳猜我昨天遇到什麼」變成「我最近還好啦」，又或者，從「我要跟妳講」變成「順便告訴妳一下」。妳們開始像在交換月報，而不是共感情緒。當彼此的生活變成後來補述，而不是當下分享，感情自然會淡。

特徵3.不用再特別聯絡

好朋友本來就可以不用常常聯絡，但如果妳發現妳們的「不用特別聯絡」，其實是因為沒有特別想聯絡，那它叫疏遠，不叫默契。妳不是討厭她，她也不是不在乎妳，只是妳們的生活開始往不同方向分岔，也許她結婚了，也可能是妳職涯突破，不再那麼需要對方傾吐心聲，她不再是妳會想主動找的人。淡，不需要理由。

當妳們的生活開始往不同方向分岔，也許妳結婚了，也可能是她職涯突破，不再那麼需要對方傾吐心聲，變淡不需要理由。圖/123RF圖庫

特徵4.彼此開始揣測

妳開始不確定她是不是忙到沒空回妳訊息，或是她回妳的語氣是不是冷了，她則不確定，妳是否不想約她。當朋友之間開始出現揣測，那就是疏遠的起點。因為好朋友的默契應該是不用猜的，一旦需要猜，距離就產生了。

特徵5.就算見面也只是聊近況

妳們還是可以吃飯，但是氛圍變了。聊天變得像「例行性敘舊」：工作怎樣、家庭如何、最近去哪玩……，可是把心掏出來的那種深聊，好像消失了。這不代表妳們不熟，而是妳們的生活不再有交集，內心的部分也不再互相參與。

特徵6.對方的選擇妳不再想介入

以前妳會想幫她分析戀愛問題、人生困惑、職涯選擇；她也會希望妳給意見。現在妳只會說：「喔～那妳覺得呢？」她也不太會問妳：「妳覺得我該不該......？」

這代表妳們開始默契式地互相撤離對方的人生決策。不是冷漠，而是尊重，但也是不再那麼靠近。

特徵7.在她面前妳開始客套

最嚴重也最明顯的跡象，就是妳發現自己在她面前重新戴上「社交版的人格」。妳開始顧慮用詞、開始想先看她情緒，開始不敢完全的做自己。以前妳是用素顏靈魂相對，現在妳變得像在見普通朋友。當妳要「準備自己」才能見她，那就是距離。

為人父母之後，育兒會失去很多自由，跟閨密也可能變得疏遠。圖/123RF圖庫

特徵8.妳們變得很少吵架 但也不再親密

朋友之間變疏遠不是因為吵架，而是因為不再需要親密。以前妳們會因為小誤會吵一下，然後想辦法修補。現在妳們太疏遠，連架也吵不起來，即使心裡覺得怪怪的，也不會主動去講清楚。妳會覺得：「算了，也沒什麼好說。」她也會覺得：「淡就淡了。」

當妳們不吵、不講、不修、不補，那段關係就走向了最自然的結局—淡掉。

結語 疏遠只是人生節奏調整

妳要知道，疏遠並不代表背叛，也不代表誰不好。疏遠只是人成長的結果，每個階段的人生會有不同的人陪妳，真正的朋友會因為成熟而變得不那麼黏，而不是真正離開妳。

疏遠不是斷開，它是留一點空間給彼此。妳變了，她也變了，生活也變了。感情不是消失，只是換了一種存在方式。如果有一天妳們又走回彼此身邊，那也是自然的。因為真正的朋友，不會因為沉默而消失，也不會因為疏遠而變成陌生。她只是暫時退出妳的日常，不是退出妳的人生。

