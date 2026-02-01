人與人相處，最重要的是什麼？侯文詠教「1關鍵」用戰略而不是戰術
人與人之間的相處是互相的，即使是初次見面，或是和好朋友相約，都是需要真誠相待的。台灣知名作家侯文詠於《變成自己想望的大人》一書中，分享自己的生命體悟，帶著成長過程中每一階段的自己，朝著內心想望的那個大人前去，並鼓勵讀者讓每一個今天都不留遺憾，讓每個明天都更靠近那個自己想成為的大人。以下為原書摘文：
生活需要戰略
我剛結婚的時候，年輕氣盛。2個來自不同的原生家庭的人湊在一起，常常有許多不同的想法，從家事、生活習慣、財務投資到小孩教育⋯⋯幾乎各式各樣的事情都得協調。那時候，彼此對自己相信的真理非常堅持。為了要吵贏，想出各種邏輯，費盡口舌，其實只是為了說服對方。
這樣的輸贏應該只是「戰術」的層次。麻煩的是，只要一開始吵架，沒完沒了是常有的事。你有你的真理，我也有我的真理，誰都想吵贏對方。這樣的事情如果大家都很懶惰也就算了，偏偏我們兩個人都是習慣非常努力的人。
「道」「術」哲學的思考，提供了我重新去審視這件事的新觀點。怎麼樣才能找出一個「道」「術」相應的思維架構，讓彼此能夠相輔相成？回到當初結婚的初衷，「道」的層次，其實一點都不難。
二個人之所以在一起，當然是因為相愛，而不是為了追求真理。有了這個戰略目標（道），「回到相愛的初衷」的認知之後，再來思考怎麼樣能調整短期的目標與手段（術）。如果非吵不可的話，折衷的辦法也不是不存在，至少試著把短期目標改成「了解彼此的觀念差距」，而不是誰贏誰輸。
首先，不管自己的道理多麼正當，至少先不否認對方、也不急著批判（先避免踩雷）。再來，多花一點耐性聆聽、並理解對方的道理。最後，問題不一定非在今天解決不可。情緒緩和之後，少一點批判，多一點聆聽，漸漸就會發現，原來每個人認知的所謂真理是完全不一樣的。
用這樣的戰術目標多吵幾次之後，有些事，因為了解彼此的底限、雷區，因此有了折衷的方式。也有些事情，雖然沒有解法，但是因為情感的緣故，容忍了對方不同的做法。還有一些事情，隨著時間過往，漸漸也變得不太重要了。
總之，隨著「了解彼此的觀念差距」這個短期目標的成功經驗，看似無解的困難，隨著時間累積，往往會有新的平衡點出現。公主跟王子雖然並沒有從此過著無憂無慮、幸福快樂的生活，但站住眼前的踏腳石，一步一步繼續努力靠近終極的戰略目標，多少還是甘之如飴的。這是跟我結婚之前的想像，完全不一樣的過程。
回到終極價值的角度思考
再舉一個例子。我的母親晚年罹患了失智症，長達10年之久。生病之前，母親是一個聰敏、又自我要求很高的人。但生病之後，她的情況慢慢退化。同樣的話一說再說，同樣的事情也常常反覆重複。隨著病情惡化，還會忘記關水龍頭，甚至是瓦斯爐。
面對母親的失智，一剛開始我們非常不適應，一再糾正她。母親的自尊心很高，常常就為了這些事情抵賴，甚至跟我們發脾氣。大家也常常為了這些事情發生言語上的衝突，甚至弄得心情不愉快。
有一次，看到這樣的情況又發生了，爸爸語重心長地說：「你媽媽年紀大，學不來了，以後你們不要教她了。」爸爸這句話讓我有種醍醐灌頂的感覺。我們糾正媽媽，無非希望媽媽恢復沒生病前的模樣，但爸爸所說的「不要教她了」，想得深刻一點，其實就是要我們接受媽媽已經失智，當前的醫療技術無法挽回的事實。我召集弟弟妹妹開了一次家庭會議。
大家重新思考，陪伴媽媽這件事的「本質」或「價值」是什麼？是搞清楚事情是非真假？還是和她開心地度過每一天，讓她感受到我們的關心？
本質上，當然是後者。因應這個更重要的本質，我們做了一個決定：不管同樣的事情媽媽重複說了幾次，我們也就跟著她的認知，當成是第一次聽到、第一次感受到，第一次做出回應。媽媽常會在客廳看見自己已經過世的爸爸媽媽，還會跟他們說話，看起來就像是一個人在自言自語。但我們知道她在跟已經過世的外公、外婆說話，因此也會配合她，甚至跟外公外婆問好。
從媽媽的角度，這些都是真的。既然她主觀是真的，我們也就配合她的主觀，把那個世界裡面的一切都當成真的。畢竟在這樣的病情下，那是我們能夠跟她內心深處的情感，好好相處的唯一管道。漸漸習慣之後，我們也能在那樣看似「戲劇」的日常裡，感受到一種再真實不過的媽媽。
隨著時間過往，媽媽的狀況每況愈下。農曆新年的時候，子孫三代都從各地趕回老家，準備一起去預訂好的餐廳吃團圓飯。正要出門，媽媽忽然不想出去了。她覺得大家在勉強她，心裡不高興，拒絕出門。我們勸說不但沒用，越說反而越惹她生氣。
我連忙安撫大家說：「大家都先坐下來吧，暫時不吃飯了。」接下來的時間，大家各自坐的坐，看電視的看電視、吃點心的吃點心、聊天的聊天。15分鐘之後，媽媽忘記了剛剛的情緒，於是我又重新發動攻勢：「咦？不是要出去吃飯了嘛？」大家若無其事地配合著起身。媽媽忘了之前的情緒，也跟著起身，開開心心地跟著大家一起出門吃團圓飯了。
就以媽媽的病情來說，現有的醫療，要治好媽媽的病是行不通的。在眼前醫療條件就是如此的前提下，把這個行不通的答案當成唯一的辦法，我們只能在沮喪與挫折中過日子。但如果回到生命終極價值（道）的角度思考：
在有限的生命中，人與人相處，最重要的是什麼呢？當然是一起歡笑、感受到彼此的愛與情感。這樣想，真的假的、邏輯不邏輯的層次，就變成比較本質外的問題，不再是那麼重要，非得堅持不可的事情了。
《道德經》上說：人法地，地法天，天法道，道法自然。相對於戰略／戰術、長期／短期或高／低層次的角度，「道」其實更接近這樣的本質與終極價值。10年陪著媽媽失去智能的過程，其實很沉重。但這一路演戲的過程，讓我們把握住了更多更重要的終極價值（「道」），意外地，也給我們帶來許多歡笑與撫慰。很多年之後再看，那或許正是我們唯一能不留下太多遺憾的方式。
（本文摘自／變成自己想望的大人：侯文詠的成長四部曲【實現自己】／皇冠出版）（首圖來源：侯文詠臉書粉絲頁）
