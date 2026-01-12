人與環境共榮 嘉明湖手作步道10周年

或許你聽過在台東有一個很美麗的風景，就叫嘉明湖，有人說它是天使的眼淚，原住民則稱它為月亮的鏡子。不過你知道嗎，通往嘉明湖的嘉明湖國家步道，至今還能保存得這麼完好，其實是一群人從2016年開始，一點一滴用就地取材的方式修築而成的，這樣純手工的手作步道，也成為了環境保護的典範。而今年他們也設立了嘉明湖手作步道10周年特展，要讓大家看看，人與環境共榮的樣子。

來自台東縣海端鄉的崁頂布農古謠班，悠揚的歌聲響徹雲霄。台東海端不只有豐富的原住民文化，還有美麗的天然景觀，尤其是那座被譽為天使的眼淚，神秘的嘉明湖。NS 「這裡 然後往右拐一點，敢進來 這麼厲害。」

在海拔3千多公尺的嘉明湖國家步道上，有一群人不是來爬山，也不是來賞景，而是撿起附近的石頭，一點一點，修築這個步道。

手作步道志工 陳春星：「你看到一條有毀壞的步道，幾天下來 一群不認識的，來自台灣四面八方的人，共同把一段路，把它修得平整 安全，其實 自己心中會有一種滿足。」

面對氣候災害和登山人數壓力，嘉明湖國家步道需要修整。林保署台東分署從2016開始組建團隊，以就地取材、順應地形的方式，讓這裡成為一個與生態共存的手作步道。

林保署台東分署長 吳昌祐：「大家可能會想到說，如果我們用工程的方式去做，是不是就更方便，可是 各位可以知道，在山上的這樣的環境，工程機具進入本來就不方便，原則上 大概希望還是能夠，透過人力的方式，來去用比較溫柔跟友善的方式，來對待這條步道，同時也跟我們周邊的森林，能有更好的互動。」

手作步道志工 陳春星：「有人說 你們在回饋，做志工 有貢獻，我們也常常會形容，其實是我們到山上，讓山在療癒我們，。」

「要休息說一聲喔，多的把它撥下去 對對對。」

這樣一做就是10年，林保署在2026年也舉辦嘉明湖手作步道10年成果展，希望用嘉明湖的成功經驗作為示範，讓大家知道高山環境要如何愛護。

