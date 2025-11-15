人蛇集團騙3陸女來台逼賣淫「每天接客8次」 主嫌潛逃10年落網判刑3年8月

人蛇集團主嫌騙中國大陸女子來台從事性交易，高雄地院判刑3年8月。（圖／示意圖，photoAC）

高雄地方法院審結一起人蛇集團案件。陳姓男子與友人於2014年間假借介紹合法工作名義，向3名中國大陸女子收取每人約4萬元人民幣費用，並以假證件向移民署申請「醫療服務交流」名義入境，實則將3女騙來台灣從事性交易。

3名女子抵台後隨即被要求還款，遭強迫賣淫還債，並被威脅若不配合就會遭毆打或被警察抓走。3名被害人平均每天接客8次以上，累計性交易次數高達2,010次。

其中2名女子因逾期居留遭警方查獲，另1名女子在台籍友人協助下逃離並向警方自首。陳姓主嫌則潛逃10年，於去年落網。

廣告 廣告

陳男在審理時否認犯行，辯稱僅協助送護照，不知道是詐騙中國大陸女子來台賣淫。但法官認為相關證據明確，不採信其說詞，依違反《兩岸人民關係條例》判處3年8月徒刑，全案可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

是它惹禍2／實支實付可以全理賠醫材費？ 保險公司常拿「這點」卡保戶

八旬母悶死癱瘓兒！律師「不建議特赦」分析1理由：請她繼續上訴

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調