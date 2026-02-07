人行大買黃金連15月增持 上月底累計持有7,419萬英兩 成為金價強力支撐

國際金價在1月創下歷史新高之際，大陸官方繼續加碼買進黃金。中國人民銀行官網昨（7）日公布，今年1月底黃金儲備7,419萬英兩，較去年12月增加4萬英兩，月增0.05%，為連續第15個月增持黃金。

從人行近期增持節奏來看，增持態勢已持續數月，去年11和12月，黃金儲備各增加3萬英兩，今年1月在金價創下歷史新高之際，人行加碼增持4萬英兩，相較去年12月的3萬英兩，月增率高達33%，回到去年10月增持4萬英兩的水準。

黃金現貨價格6日收盤勁揚3.9%至每英兩4,964.36美元。華爾街分析師認為近期劇烈波動更像是長期上漲趨勢中的暫時性回檔。

各國央行持續買進黃金可能是推動黃金價格飆漲的重要因素。Wind資料顯示，2025年國際金價上漲逾60%，為近46年來最大年漲幅。

全球各國央行正加速「去美元化」，黃金作為無主權屬性的終極安全資產，成為各國央行配置重點資產，2024年起，各國央行掀起新一輪購金潮，中國、印度、土耳其、波蘭等國紛紛加碼買進黃金，在中美貿易戰背景下，人行買進黃金受到關注，此外，人行為了讓人民幣國際化，持有更多黃金有助於各國對人民幣更有信心。

據世界黃金協會最新數據，假設2025年底央行持有的黃金儲備規模不變，以年底價格計算，美國以外的全球官方黃金儲備價值已達3.93兆美元，超越美國以外官方持有的美債規模，後者截至去年10月的價值接近3.88兆美元。

華泰報告指出，全球央行正持續增持黃金，預計2026到2030年每年新增需求約800噸，構成金價長期支撐。若黃金在全球金融資產中配置比例從當前約2.9%升至4.3%到4.8%，結合個人及機構投資存量增長與金融資產規模擴張，測算顯示2026/2027/2028年金價預期值將達到每英兩5,463/6,059/6,848美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆（Yifan Hu）日前在瑞銀2026年度全球展望及亞洲前景經濟與投資展望會上指出，支撐金價因素未改變，加上地緣政治波動與美元貶值，仍看好黃金，預測今年前三季目標價為每英兩6,200美元，待美國期中選舉後，年底下修至5,900美元。

東吳證券研究報告指出，2026年第1季市場風險偏好上升或構成短期利空，但從中長期來看，美元信用風險仍將令全球央行的購金潮持續，在地緣摩擦不斷、大國博弈難以逆轉的背景下，央行購金這一趨勢性的行為令黃金價格存在廣闊的上漲空間，同時也提供有力支撐。

