人行道上襲胸女清潔工….強拉文學館猥褻 高雄色男只掏「30元」想封口

社會中心／陳韋劭報導

高雄一名男子因強制猥褻女子遭判刑。（示意圖／翻攝自Pakutaso）

高雄一名陳姓男子在公園人行道上對正在打掃的女清潔工強吻、襲胸，又強拉女清潔工到當時還在整修中的文學館內摸下體猥褻，離開時拿30元給被害女子，要求她封口，事後有傳訊騷擾被害女子，女子不甘受辱報案提告。高雄地院審理後，依強制猥褻罪判刑10月。又依犯跟蹤騷擾罪判刑2月，得易科罰金。

判決指出，2024年11月24日下午2時許，陳男騎車經過前金區中央公園時，見女清潔工獨自在該處打掃，他上前攀談搭訕互加通訊軟，趁機對女清潔強吻、摸胸，性慾高漲後，又拉女子的手強摸自己的下體，接著把女子押至整修中的高雄文學館，伸手猥褻女子下體，因對方驚慌大叫，才罷手離去，陳男為求封口又走回來欲給女子30元但遭拒。

當天晚間，陳男又陸續傳送不雅影片、照片給女子，對方因心生畏怖將此事告知家人，並由家人陪同到警局報案提告，高雄地方檢察署檢察官偵查後提起公訴。

陳男應訊時辯稱，當時全程坐在機車上，否認強制猥褻等犯行，僅承認當日曾與女清潔工加LINE，最後欲交付30元給她卻遭拒。

高雄地院審理後，從雙方對話紀錄中查出，陳男事後曾傳訊「包個紅包2000元，可以嗎」、「合（和）解一下好嗎，感恩」，可見被告欲以小錢磋商弭平事端，足證被告自知理虧，可佐被害女子證述信而有徵，堪予採信。本案事證明確，被告犯行均堪認定，依強制猥褻罪判刑10月。又依犯跟蹤騷擾罪判刑2月，得易科罰金。

