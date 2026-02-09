人行道工程挖壞自來水管！今日下午完成搶修 新北市府：將檢討施工管理及管線探勘流程

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新莊新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程昨日不慎挖損自來水管線，影響供水以及交通車流。歷經新北市府團隊徹夜投入搶修，終於在今（9）日下午1時完成修復，恢復全線車道通行。新北市工務局強調，將檢討施工管理與管線探勘流程，強化預防機制，避免類似事件再度發生。

新北市長侯友宜指出，事件發生後，市府整合工務、消防、水利、交通、警察、區公所與自來水公司相關單位，從昨天到今日不眠不休搶修，「市府用最快速度、最大努力，確保民生用水與交通順暢，並提前部署交通疏導，增派義交人力協助指揮，同時透過警廣及交通資訊系統即時發布路況，提醒用路人提早改道、分流行駛。

工務局長馮兆麟指出，新莊區思源路跨越新北大道人行天橋昨日施工不慎挖損自來水管線，水公司昨日下午完成降壓供水及關閉水閥作業，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設等作業，於今日清晨完成臨時擋土設施，順利露出破損管線。

修復過程中，工程人員發現同一自來水管線尚有第二處破損漏水點，隨即擴大開挖範圍並打除混凝土，以確保後續修復品質與供水安全。今晨6時15分完成路面清理後，五工路往新北產業園區方向開放一車道通行，行人亦已引導改行對向人行道，上午尖峰時段整體車流運作順暢。

馮兆麟表示，自來水公司已於中午前完成更換新管並回填灌漿加固作業，隨即廠商清洗整理路面、移除堆置沙包，在中午1時提前開放五工路全線恢復通行，且全面恢復正常供水。



