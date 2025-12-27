南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導

現在很多縣市都把標線型人行道塗成綠色，但有民眾發現，在嘉義市棒球場旁的路邊人行道，綠色油漆卻只塗內外側兩條，中間沒有填滿，認為這樣會讓機車族誤會，照樣騎上去，反而成了行人的黃泉路。民眾反應兩極，有人認為應該塗滿，也有人認為已經很清楚了。市府則表示，鋪面上色的做法，各縣市可因地制宜，未來會再加強宣導。





嘉義市棒球場旁的路邊人行道，綠色油漆卻只塗內外側兩條，中間沒有填滿，有人認為這樣會讓機車族誤會，照樣騎上去，反而成了行人的黃泉路。（圖／民視新聞）

馬路旁這條人行道，怎麼看起來各其他縣市的不一樣，綠色油漆只畫了內外側兩條，中間都是空的。有網友在社群平台發文，說怎麼省油漆省到這種程度，機車族看不懂，照樣騎上去，等於幫行人開了一條黃泉路。一名婦人說：「很順啊，就騎上去了。」另一名路人表示，「我在跑步時，確實機車就在人行道上，因為他們都會從公園出來之後，就直接騎這邊。」但也有人認為，「不會認錯吧，顏色區別還蠻明顯的啊。」









嘉義市政府表示，標線劃設符合法令規定，至於鋪面上色的做法，各縣市可因地制宜，不一定要塗滿綠色。（圖／民視新聞）

被網友喻為行人黃泉路的馬路，就在嘉義市棒球場旁，連接到嘉義公間之間的道路，兩條綠色線內有標明人行道和字樣，以及大手牽小手的圖案，內側則有紅線和白色邊線。不過人行道和圖案只有路的頭尾有，很長一段都沒有字。現場實際觀察，還真的有些機車會直接騎上去。嘉義市交通處交通工程科長賴義龍表示，「我們會持續觀察現場的使用情形，加強勸導與取締，那必要時會考慮在路段中間增繪人行道字樣以及大手牽小手的圖案。」該不該把綠色填滿整個人行道，民眾看法兩極。婦人說：「為什麼要中間空那個，你乾脆把它塗滿一樣的顏色。」另一名路人表示，「應該是不至於要把它填滿吧，畫得其實蠻清楚的，我覺得像這樣也還能夠接受。」市府表示，標線劃設符合法令規定，至於鋪面上色的做法，各縣市可因地制宜，也有縣市只寫人行道，而不塗綠。呼籲機車族不要騎上去，以免受罰。













原文出處：人行道恐成黃泉路！？ 沒塗綠色民眾憂被當機車道

