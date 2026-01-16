人行道施工阻通行！市府要屋主負責？ 建管處承認疏失

台北市 / 綜合報導

台北市士林區福國路正在進行人行道更新工程，道路變窄、路況差，被民眾檢舉妨礙行人通行，但卻是屋主收到台北市建管處的公文！內容除了要求儘速改善，還說如果有人受傷，必須負起刑、民事責任。屋主錯愕，覺得被恐嚇，而且原本就沒有騎樓，認為市府應該現場勘查再行文！對此北市建管處坦承疏失，並表示未來會嚴加檢討改善。

小朋友放學排著隊，走在馬路邊，一旁水泥車呼嘯而過，看起來有些危險，一旁欄杆上，貼上告示指引行人路線，這路線比原本的人行道突出許多，和過去相比，能走的地方變窄，路上不但出現許多坑洞，還得不時走到馬路邊險象環生。

廣告 廣告

警方接獲檢舉，沒想到卻是住戶收到市府發函，建管處憑藉一張照片，發函給住戶要求改善，提到騎樓封閉妨礙行人通行，如果有人受傷，要求所有權人也就是住戶本人，負起民事以及刑事責任。

當事人賴先生說：「對，很錯愕，因為我覺得這個公文，感覺上它是在恐嚇我，因為我們這邊，本來，這個地方本來就是沒有騎樓，建管處照道理講，就是應該是說先派人來這邊看。」

士林區福國路這個路段，從去年12月開始施工，封路後對行人及店家造成影響，去年12月民眾檢舉，騎樓無法通行，建管處發函要求改善，但住戶納悶這裡本來就沒有騎樓，怎麼現在不能走是要他們負責，台北市議員(民)林延鳳說：「屋主說他人在家中坐，禍從公文來，公共工程你們自己的動線設計不良，結果責任卻要推給一般的民眾。」

北市府建管處使用科科長莊家維說：「警察局雖然看過一輪，照理講我們應該還是要來看一下，只是說我們同仁，也可能有疏忽，這一點我們回去會再好好改善。」市府強調是橫向溝通出狀況，若發生狀況也是建管處要負責，造成民眾不便與恐慌，會再進行檢討。

原始連結







更多華視新聞報導

台大醫院施工鷹架倒塌 北市建管處依法裁罰9萬

北市建管處：陽台裝門窗避寒 恐屬違建危及生命

柯「南港BOT案」爭議！ 北市公文曝「進度灌水造假」

