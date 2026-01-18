人行道暗器！4歲童頭頂被「機車貨架」割傷 縫4針

男童頭不慎撞到一輛機車後方的貨架，當場流血送醫縫了四針。（圖／東森新聞）





機車後方加裝「貨架」卻成了傷人武器！台北天母一名4歲男童，經過國小前人行道，頭不慎撞到一輛機車後方的貨架，當場流血送醫縫了四針。家長控訴，貨架上沒有放置物箱，鐵片凸出來，讓人看不清楚，高度又剛好在幼童的頭部，才會釀成意外，家長希望車主可以好好處理，避免有下個人受傷。

四歲男童頭部撕裂傷，緊急送醫縫針，媽媽拍下兇手，就是機車後方的貨架。

事發地點在蘭雅國小前人行道，這裡旁邊停了一整排機車，而家長指控的機車還停在現場。以成人來說，這貨架高度大約是來到腰部左右，但就是這個高度，傷到小朋友的頭。

受傷男童媽媽：「那是蠻寬敞的人行道，所以我不會一直把他拉在身邊，他就在我前面幾步的位置而已，也沒有聽到碰一聲，他就轉過來，要哭沒辦法哭出聲音，整個人顫抖到不行，我跟爸爸過去看，才發現撞到那個東西。」

媽媽看在眼裡好心疼，四歲男童因此縫了四針。男童身高大約100公分，遭控的機車貨架高度也大約有100公分。仔細觀察，這是機車後方加裝了貨架，還有置物箱底座，另外還有加裝扣環，經過沒有注意，成了傷人武器。

受傷男童媽媽：「我沒有想提告，我只想要這個車主，把這個東西弄好，因為我不會是第一個，也不會是最後一個，你後車箱拆掉，為什麼那東西不拆掉，而且那顏色非常不清楚，你走在那裡，五顏六色看不出來。」

對此警方表示，依照道交條例規定，附載自後輪軸起，不得超過50公分，會處300元到600元罰鍰。

機車行業者楊義峰：「上面這板子大部分來講，是說後行李箱用的，很多外送員都用這種架子，只是裝這麼長的話，很容易割到人家。」

遭控機車是否違規，還有待釐清，但媽媽只希望，別再有下個小朋友因此受傷。

