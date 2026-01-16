人行道更新卻讓屋主負交通安全責任 林延鳳籲市府官員別只做收發室工作

台北市議員林延鳳強調，政府單位具公權力，在收到民眾檢舉時，應盡好查證本分。（圖／林延鳳辦公室提供）

台北市士林區福國路近期進行人行道更新工程，造成往來行人不便。而工地旁的住戶身為「受害者」，竟收到台北市政府建管處的公文，要求屋主改善妨礙行人通行的情況，甚至強調「若有人受傷，屋主須負刑民事責任」。對此，民進黨台北市議員林延鳳今（16） 日邀集市府相關人員至現場會勘釐清責任歸屬，並喊話政府官員在接獲民眾檢舉時，應確實到現場瞭解狀況，不可把自己當成公文收發人員，造成市民恐慌。

福國路靠近捷運芝山站的人行道近期進行刨除更新施工，施工單位在原有人行道上設置臨時通行步道。然而，周邊緊鄰公寓的部分騎樓內縮，行人若從捷運站方向行走，會遇到下一棟公寓的樓梯間牆壁，不得不回到人行道繼續前行。而目前施工圍欄將臨時人行道與騎樓隔開，使行人無法從騎樓穿越。部分行人誤以為騎樓屋主阻礙通行，憤而向台北市警局士林分局檢舉，指控騎樓下的一樓屋主阻礙交通。

士林分局接獲檢舉後，未徵詢巡邏員警，便將檢舉案件轉發給建管處；建管處也未派員勘查，隨即發公文給騎樓下的屋主，勒令改善「騎樓封閉妨礙行人通行」的情況，警告若是發生行人傷亡，屋主要負起民、刑事責任。

對此，林延鳳表示，造成行人不便的「元凶」是市政府，市府卻發文要求屋主負責，顯然未經查證，在不瞭解事件來龍去脈下就草率發函。屋主接到市府公文要自己負起行人傷亡的刑事與民事責任，感到相當驚恐，因為他根本無法改變新工處施工的現況，萬一有行人受傷自己就得吃上官司甚至觸犯刑法，簡直是「人在家中坐，禍從市府來」。

林延鳳指出，政府單位具備公權力，在收到民眾檢舉時，該盡的本分就是要查證，而不是把自己當收發室，只做傳信的工作，看到檢舉就照單全收，把責任推給無辜的屋主。相關單位接獲民眾檢舉後，只需要派員到現場看一眼，就能明白當地正進行公共工程，工程進行無可避免會造成民眾不便，當地居民也是受害者，現在還要收到市府的恐嚇，情何以堪。

林延鳳下午邀集台北市政府警察局、建管處及新工處等相關單位人員前往現場會勘，釐清事件原委及後續處置方案，並要求新工處要確保施工品質，規劃好行人的動線，避免有行人受傷的意外發生，萬一真的出現民眾因人行道施工而跌倒，市府也應負起責任，而不是推給市民。

對此，士林分局指出，收到民眾檢舉後已派員但現場查看，但無權認定是否有違建阻礙騎樓人行道的情況，因此附現場照片，發文請建管處查處。建管處建管處科長莊家維表示，收到警察局轉來的公文，雖然認為警方已經做過一次查驗，但同仁沒有進一步查核就發行政指導公文，的確有疏失，未來會嚴加檢討，避免類似情況再度發生。

新工處工務科科長高銘伸則強調，在辦理公共工程前，都會與周邊居民溝通，讓大家知道這邊會有工程將進行；未來會再加強溝通，並承諾會改善工程期間替代動線的規劃。

