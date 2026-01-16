人行道更新工程惹民怨 市府草率發公文「要求騎樓屋主負責」 建管處認疏失

台北市士林區福國路臨時人行通道與騎樓之間隔著施工區，有民眾無法通過，憤而向台北市警局士林分局檢舉，指控騎樓下的一樓屋主阻礙交通。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市士林區福國路正進行人行道更新，除行人行走不方便，工地旁住戶也難以進出，但卻收到台北市建管處的公文，要求屋主改善妨礙行人通行的情況，更強調若有人受傷，屋主必須負起刑事、民事責任。北市議員林延鳳表示，政府官員在接獲民眾檢舉時，應確實到現場瞭解狀況，不可把自己當成公文收發人員，造成市民恐慌。北市建管處坦承確有疏失，未來將嚴加檢討。

福國路近捷運芝山站路段的人行道正進行刨除更新，施工單位用圍欄在靠原本人行道的馬路上規劃供路人通行的臨時步道，該地點為相互緊鄰的公寓建築，未必每間公寓都設置騎樓，必須轉向人行道，但因臨時人行通道與騎樓之間隔著施工區，有民眾無法通過，憤而向台北市警局士林分局檢舉，指控騎樓下的一樓屋主阻礙交通。

林延鳳指出，士林分局接獲檢舉後，沒有瞭解實情，甚至也未徵詢每天巡邏經過施工現場的員警，直接將檢舉案件轉發給建管處；建管處也未派員勘查，就發公文給騎樓下的屋主，勒令改善「騎樓封閉妨礙行人通行」情況，還警告若是發生行人傷亡，屋主要負起民、刑事責任。

林延鳳表示，造成行人不便的「元凶」是市政府，但市府未經查證，直接草率發函要求屋主負責，屋主接到市府公文要自己負起行人傷亡的刑事與民事責任，相當驚恐，因民眾無力改變新工處施工現況，還擔心吃上官司，政府單位具備公權力，在收到民眾檢舉時，該盡的本分就是要查證，不該看到檢舉就照單全收，把責任推給無辜的屋主。

在工地旁開機車行的老闆說，政府官員如果有來現場看，就會知道這是政府的公共工程，老百姓哪有能力做這種工程？他說，為了配合公共建設，他不僅出入不方便，還休息了3天沒做生意，沒想到竟然收到市府的恐嚇公文，「要我們屋主負責，我要怎麼負責？」

林延鳳下午邀集台北市政府警察局、建管處及新工處等相關單位人員到場會勘，釐清事件原委及後續處置方案，要求新工處要確保施工品質，規劃好行人動線，避免有行人受傷的意外發生，萬一真有民眾因人行道施工而跌倒，市府也應負起責任，而不是推給市民。

士林分局指出，收到民眾檢舉後，已派員到現場查看，但無權認定是否有違建阻礙騎樓人行道的情況，因此附現場照片，發文請建管處查處。建管處建管處科長莊家維說明，收到警察局轉來的公文，雖然認為警方已做過一次查驗，但同仁沒有進一步查核，就發行政指導公文，的確有疏失，未來會嚴加檢討，避免類似情況再度發生。

新工處工務科科長高銘伸說，在辦理公共工程前，都會與周邊居民溝通，讓大家知道這邊會有工程將進行，未來會再加強溝通，並承諾改善工程期間替代動線的規劃。

