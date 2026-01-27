人行道更新 永康中華路 告別行人地獄

永康區中華路人行道改善工程預計今年底全面竣工，目前已完成1/5路段，但用路人質疑人行道電箱占路，永康區公所後續將分兩階段陸續改善。（曹婷婷攝）

把人行道還給行人！台南永康區中華路人行道改善工程去年10月啟動，預計今年底完工，現完成1/5路段，民眾直呼「終於能安心走路」，但有店家反映人行道與建築出現高低差、電箱占據人行道等。永康區公所強調，後續將透過排水溝工程改善高低差，並針對未留設1米2空間的電箱轉向，確保行人可通行。

中華路是銜接往返東區、永康區的重要交通要道，沿線兩側商家林立、人車如織，但長期人行道遭占用，行人更被迫走在車道，挨批是「行人地獄」。永康區公所決心改善沉痾，去年底大刀闊斧啟動人行道更新改善工程，率先從奇美醫院開始施工，現已完成約1公里施作，力拚農曆年前完成至五福街路口處。

永康區長李皇興說，近來已有不少民眾明顯感受「有人行道與沒有人行道」的差別。前來中華路購物的民眾就說，「有人行道差很多，以前根本沒路可走！」店家也說「施工期的陣痛很值得！」

也有店家反映，有的路段出現店面跟人行道高低落差，進出徒增不便，另也有人質疑走沒幾步就有電箱，「哪來的通行無阻？」針對人行道地面推高15公分後，造成與建築物出現高低落差問題，李皇興說，後續將透過其他工程手法改善，電箱則分成兩部分，未留設1米2空間的地點會優先轉向；但有1米2空間可供行人通行的話，將暫時不遷移。

他解釋，原本針對電箱確有規畫遷移，但考量今年底捷運藍線將動工，屆時中華路也會跟進施工，遷移電箱會造成停電，為求降低施工影響，評估後決定合併年底捷運工程再一併將電箱遷至人行道外，避免民眾誤解「遷來遷去」。

市議員朱正軒表示，施工面臨的陣痛期無可避免，但店家反映施工單位提早2周進場設置鋼型護欄，對店家營業衝擊大，希望調整為進場前3天再設置即可。另，大面積圍籬也讓往來民眾卻步，永康區公所表示，過年期間將先停工，同時也會暫時移開圍籬，避免讓返鄉民眾回家卻像待在工地，也讓店家好好過年。