人行道板樹竄根破損嚴重 高道工處：已場勘.速修繕

高雄市 / 綜合報導

高雄捷運後勁站，要打造楠梓第二行政中心，還有台積電周邊先進製程科技聚落，吸引人才進駐的同時，附近的環境卻有待加強！就有民眾走在外環西路的人行道，結果沿途的鋪面，不是破損就是凹陷，一不注意就會拐到腳受傷，發文抱怨散個步像參加越野賽！道工處表示，接獲通報後馬上到場勘查，已經和產業園區協調派工，會盡快修繕完成，維護行人安全。

磚面四分五裂隨處散落，三步一磨損五步一坑洞，整條人行道像跳波浪舞，歪七扭八外還凹凸不平，走在人行道上不敢低頭看手機，而是專心看路面閃過這個破洞，還得躲過下一個凸起來的磚頭，而且有的凹陷落差有快十公分。

民眾說：「你如果晚上，沒有開燈的狀況下，有些老人啊，還是學生可能會去踢到，或者說老人有拿拐杖的話，是不是說，拐杖可能會去插到，坑坑巴巴的地方，不好啊，會很容易受傷啊，光走路如果不小心的話就會絆倒啊，我上次也走一次，差一點跌倒，因為它那個坑坑巴巴太多了。」

長達八百公尺的人行道，有民眾走到生氣發文抱怨，散個步卻像參加越野賽，地點就在高雄市，楠梓科技產業園區，外環西路的圍牆外，沿途人行道殘破不堪，但僅僅一路之隔的對面，加昌里有國小有公園，還有整排的住家和商店，人行道一路平整，看起來就是有在維護，怎麼同樣一條路，左右卻差很大。

高雄市工務局道工處副總工程司林意翔說：「30年前盛行採用連鎖磚，做為人行道鋪面，因其有磚縫以及採用軟底施工，就是底層級配壓實，加上鋪細沙，那經過多年來，黑板樹竄根，以及違規車輛的一個輾壓，造成鋪面不平整，對輪椅族跟嬰兒車比較不友善。」工務局道工處接獲通報，已經立即到場勘查，和產業園區協調派工，近期就會修繕維護行人安全。

