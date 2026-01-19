人行道機車貨架鐵片突出 4歲童額頭濺血縫4針

台北市 / 綜合報導

17日下午3點多有家長帶著兒子，行經台北市士林區蘭雅國小前的人行道，兒子的頭部卻突然被一輛機車後方的貨架鐵片割傷，額頭縫了四針。記者實際重返現場，發現這一輛機車貨架超出車格，顏色又難以看清楚，車子停在學校旁邊讓家長相當擔心，目前已先用布將鐵片包起來，家長事後不打算提告，但希望能提醒其他家長。

在餐廳前手比YA和巨大甲蟲開心合影，媽媽帶著小孩出門吃飯，但沒想到吃完後，頭上卻多了一道傷口，小男孩剃掉的頭髮下，一條長長的傷口，讓媽媽非常心痛，立刻帶去醫院，而罪魁禍首，竟是一輛停在人行道上的機車。

廣告 廣告

受傷孩童家長張小姐說：「怎麼知道走一走，忽然轉過來，然後(兒子)整個人顫抖，要叫不叫，要哭不哭的，就一坨血從他的臉跟頭流下來，我跟爸爸嚇死，然後想說到底撞到什麼東西，因為沒有砰一聲哦，沒有撞擊的聲音，看旁邊就是那個鐵片，連那個傷口的痕跡，都跟那個轉角痕跡差不多。」記者張權說：「這輛機車就停在國小門口的旁邊，而跟其它機車貨架相比，它的鐵片是有稍微突出來一點，為了避免有小孩再受傷，校方事先用布將鐵片給包了起來。」

事情發生17日，下午3點多，台北市士林區蘭雅國小前人行道，當時張小姐帶著4歲的兒子到學校附近的，甲蟲餐廳吃飯回程途中，經過學校前方人行道，兒子的額頭擦撞機車貨架，縫了四針事後才發現，鏡這貨價上的不明鐵片導致，受傷孩童家長張小姐說：「它應該有個很清楚的停車格隔線，它不應該要超出來。」機車停的地方，並沒有禁止停放機車。

事後車主得知此事，表示會將車輛移走，而張小姐後續不打算提告，只希望透過這次事件，提醒其他家長，要隨時注意停放機車的貨架，別讓類似狀況再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

2度被同公車座椅割傷 乘客控通報基市府無效

康芮挾狂風掃花蓮康樂村 2村民遭玻璃割傷

路燈害女割傷腿 綠轟請假輔選不顧市政 盧秀燕不回應

