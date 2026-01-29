人行道比車道寬 內埔居民不滿

屏東縣內埔鄉鍾姓居民（中）拿著尺在六堆紀念公園風雨球場外的人行道量寬度，他氣憤表示「人行道6米6、車道卻僅6米4，這合理嗎？」（謝佳潾攝）

屏東縣內埔鄉南華路、文化路、中興路及文山路等路口，在拓寬人行道後，竟出現「人行道比車道寬」的詭異畫面，地方居民痛批，此舉根本是在製造汽機車搶道的亂象，縣議員李世淦也認為道路設計確實不妥，要求相關單位盡速檢討。對此，縣府表示，將透過設置號誌、加畫槽化線等方式改善當地交通問題。

「人行道6米6、車道卻僅6米4，這合理嗎？」鍾姓居民拿著尺在六堆紀念公園風雨球場外的人行道量寬度，他氣憤表示，以前南華路、文化路的人行道剛剛好，不懂為何現在要把人行道拓寬到比車道還寬，這不但排擠到車道，還嚴重影響機車、腳踏車行駛，根本造成汽機車搶道亂象，也增加機車騎士的危險性。

謝姓居民則說，因南華路、文化路口較狹窄，所以車禍本來就多，而今人行道拓寬後，人行道的分隔島也凸出路口轉角，這對要轉彎的汽機車駕駛來說相當危險，日前才剛發生1件車禍，有車輛撞壞分隔島的反光導標，此外，砂石車、大貨車也在這個路口頻繁出入，在沒有機車道的保護下，騎士沒有保障。

無獨有偶，朱姓居民也指出，中興路、文山路口在人行道拓寬後，也發生車道縮減、兩線道突變單線道的詭異狀況，不少車輛行經該路口時，都會不小心行駛到對向車道。

居民對於道路設計問題忿忿不平，紛紛向李世淦陳情，為此，李邀集縣府相關單位到場會勘，他表示，道路設計上確實不妥，屏東鄉鎮因公共運輸不足，居民多是靠機車行動，因此在設計上有專業考量固然重要，但更應該要因地制宜，他親眼看到不少汽機車在路口險象環生的畫面，認為相關單位應該檢討改進。

對此，縣府城鄉發展處表示，對於中興路、文山路口車道縮減的問題，將透過設置號誌的方式執行兩側控管。

至於南華路、文化路的汽機車搶道與轉彎安全問題，警察局交通隊指出，一般小型車輛若以正常速度轉彎應無大問題，但會再確認大型車輛能否順利通過，同時加畫槽化線提醒民眾路況。