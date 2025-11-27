人行道畫停車格自豪比讚⋯Cheap開噴：活在同一宇宙？藍議員回應了

記者林昱孜／台南報導

蔡育輝在臉書貼出新營圓環人行道增設停車格照片，百萬交通網紅Cheap開嗆。（圖／翻攝蔡育輝臉書）

國民黨台南市議員蔡育輝24日在臉書粉專發文，指出爭取多年新營圓環停車位改善工程即將完工；這篇貼文讓百萬網紅Cheap看傻眼，人行道竟然不是用來給人走，懷疑自己與蔡育輝活在不同宇宙。對於Cheap指教，蔡育輝表示，經過交通局多次會勘，爭取多年才完工，更怒嗆「網紅不一定紅」。

蔡育輝自豪比讚，在新營圓環人行道增設停車格。（圖／翻攝蔡育輝臉書）

站在新營圓環前的停車格，蔡育輝比讚，一連拍了好幾張照放在粉絲專頁，喜迎停車位改善工程完成。這篇貼文，立即引起網友熱議，百萬交通網紅Cheap也對此發文指出，「看到這畫面，真懷疑我們是不是活在同一個宇宙。恩，這兄弟竟然在人行道上畫了停車格，還一臉自豪的拍照留念，好像剛發明了輪子一樣」。

廣告 廣告

Cheap說，人行道名字就已說明用途，是用來走，不是用來停的，「『爭取多年終於快完工』⋯彷彿蓋了什麼世界奇觀

對，他成功地把一個屬於行人的空間，變成了路權悲劇的縮影」。Cheap認為議員可能會說「有留一條給行人走啊」，但難道機車進出部會影響到行人嗎。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，經過交通局多次會勘討論才增設，怒嗆「網紅不一定紅」。（圖／記者林昱孜攝影）

對此，蔡育輝表示，當地民眾長期反映停車困難、常因違停被開罰，經過交通局多次會勘與討論後，在不妨礙行人通行狀況下，才規劃增設機車格，何錯之有，「網紅不要亂批評，不專業，網紅不一定紅」、「我也是網紅，議會的網紅」。

更多三立新聞網報導

台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間

九龍太子宮神明失蹤！600萬「卯兔星君」落難 流浪12天警竊賊家找到了

「牙醫教父」謝尚廷養17密醫A錢 兄妹3人團結「海撈29億」手法全曝光

網黃「掀衣露奶」：把自己賣掉！高雄警出手下場慘了 好市多罕祭逐客令

