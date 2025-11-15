人行道突現「黑色蠕動潮」！成千上萬蚯蚓爬滿街 居民嚇喊：活到現在第1次看到

越南廣義省富美都市區出現成千上萬蚯蚓爬滿人行道，部分在日曬下乾死成黑色痕跡，畫面讓居民驚呼前所未見。（示意圖/pixabay）

人行道變「蠕動地毯」！越南廣義省富美都市區近日出現詭異景象，清晨的人行道突然被密密麻麻的蚯蚓覆蓋，不少甚至在烈日下乾死成條狀痕跡。這個異象讓當地居民驚訝又不安，擔心是否是土壤或環境出現異常。

蚯蚓大量出現原因是什麼？人行道化身黑色波浪

據越南《青年報》報導，事件發生於昨（14日）清晨，富美都市區正門附近的草坪周邊出現大批爬行蚯蚓，彷彿黑色線條攤在地上。居民指出，這些蚯蚓從凌晨便開始往人行道爬，部分微微蠕動，但大多數到了早上已被曬得硬化。

「我住這裡幾十年，第一次遇到這種情況。」一位居民驚恐地說。他表示，當地這幾天甚至沒下雨，不似一般因積水而讓蚯蚓爬到地表，因此更令人困惑。

土壤出問題了嗎？

有住戶透露，蚯蚓其實在前一晚（13日）晚間就已開始大量出現，路燈一亮便成群往道路爬去，纏繞成團。隔天早晨，整片路面竟已滿是乾死痕跡。

「不曉得地底發生什麼。這麼大量死亡，感覺土壤健康恐怕有狀況。」住戶直言憂心。

蚯蚓集體死亡是環境警訊？

廣義省自然與環境保護協會副主席、理學博士黎氏媚艷接受採訪時表示，蚯蚓對環境變化格外敏感，若土壤氧氣不足、酸鹼值改變、長期淹水、地質震動或污染，皆可能導致蚯蚓集體出現或死亡。

黎氏媚艷提醒，若蚯蚓以「異常密度」出現並大量死亡，往往意味著土壤品質可能正惡化，是不容忽視的訊號。

黎氏媚艷建議政府盡速採集土壤與水源樣本，檢測 pH 值、重金屬、有機質等項目，以釐清是否存在污染來源，「這不只是奇怪的動物行為，背後可能有環境問題需要被注意。」

