人行道綠帶變「開心農場」引熱議！南市府：公告限期移除

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台南市永康區一處人行道綠帶近日意外成為話題焦點，有民眾發現綠帶上種滿各式蔬菜，宛如一座「開心農場」，畫面曝光後在網路上引發討論。對此，台南市政府工務局回應，後續將公告要求民眾限期自行移除，期滿未處理，則由公部門強制移除。

台南市永康區一處人行道綠帶近日意外成為話題焦點，有民眾發現綠帶上種滿各式蔬菜，宛如一座「開心農場」。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style臉書）

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前貼出多張照片，可見人行道綠帶內種有花椰菜、大白菜、小白菜、大陸妹、秋葵、番茄、蘆筍、薑、蔥及地瓜葉等蔬菜，甚至已接近收成。貼文一出，吸引大批網友留言，笑稱「這條路看起來很好吃」、「現在番茄很貴，這個引人犯罪」、「太會種了！」、「雖然應該違法但滿不錯的」。

廣告 廣告

據了解，這個地點位於永康區新開闢的正南三路，由於道路工程尚未完成驗收，植栽工程尚未進場，人行道綠帶出現一段空窗期。部分居民見綠帶長出雜草，便突發奇想種植蔬菜，既可收成食用，也能避免雜草叢生，形成如今的景象。

台南市工務局表示，人行道綠帶屬於公共設施用地，並非私人耕作空間。後續將依程序公告，請民眾在期限內自行移除私人作物，若公告期限屆滿仍未移除，將由公部門進行強制處理。

更多FTNN新聞網報導

重新「全糖」出發！723罷免傅崐萁失敗關店 花蓮台派咖啡店重磅回歸

快訊／鳳凰颱風陸警威逼！ 台南市明停止上班上課

這不是我要的答案！高中生加黃偉哲進班群問颱風假 本人幽默回覆引網大讚

