即時中心／梁博超報導

網紅「館長」陳之漢近日透露自己遭勒索恐嚇，未料事後旗下健身房前元老級員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」火速開直播提出多項指控，包括涉收紅錢、性騷、財務糾紛等爭議，人設大崩壞！對此，過去曾與其槓上的「黑道狀元」董念台便直言，過去他就知道館長不是一個咖，而現在「館長這個貨色全毀了！」

董念台今在臉書發文指出，大約在10年前，基於好奇他開始關注「這個咖小」，「當我從他臉書上，得知其是一個蔡英文收編的台獨大咖，當然也就在自己的臉書上，批罵這個貨色；孰不知館長居然向法院提告我，氣的我在法庭上怒罵：館長和我都是社會敗類，請法官重判我，最後被判處5千元罰金！」

廣告 廣告

董念台強調，他從這件事後「就知道館長不是一個咖」，可能對方的臉書不時出現在網路，「讓我有機會加深的去瞭解這個爛貨！」他覺得，館長並不如蔡正元所說的那麼好，再加上也只是在黑道沾個邊，「當然他身邊的人，定不會忠誠義氣！」

「果然就在這瞬間，館長被他身邊的人『出賣』」，董念台認為，那種魚死網破的玩法，定是館長讓他們懷恨在心，可見館長是一個「吞獨食」的咖。「説的明白一點，館長吃肉，身邊人連湯都喝不到，難怪就被身邊人一舉毀滅了！」他解析，尤其館長有多少斤兩，身邊人瞭如指掌，甭說館長能否整肅到他們，即使連黑道基本的報復也做不到，再加上館長又是一個紅紅火火的網路大咖，當然只要有憑有據的公佈其敗行，即可將館長全毀了！

以館長這個案例，董念台認為，「我們就知道：江湖險，人心更險！也因為社會險惡，我們遊走社會，還真的要懂得保護自己，否則因為自己交友不慎，硬是把自己的一生全毀了！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖

更多民視新聞報導

深藏不露！賴清德街舞賽大秀Locking 凱道變舞台三意義曝

總合外交、三鏈戰略開啟台日新時代 林佳龍：攜手打造永續繁榮

快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」

