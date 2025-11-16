人設崩壞？館長遭前員工連環爆 董念台補刀揭原因：根本不是個咖

娛樂中心／程正邦報導

李慶元（左）爆館長黑料，館長反控他勒索兩千萬。（圖／翻攝自臉書）

元老員工毀滅式爆料 館長深陷性騷、紅錢與NTR風暴

知名網紅、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，近日面臨一場前所未有的公關危機。昔日元老級員工「大師兄」李慶元，聯合另一位高階主管「小偉」，在網路上對館長發動了一連串「毀滅式」的爆料，內容包羅萬象，涵蓋了性騷擾疑雲、疑似收取中國「紅錢」等高度敏感的議題。

最讓外界震驚的，莫過於一段涉及其家庭關係的「NTR」劇情。據李慶元爆料，館長曾要求小偉去「睡」他的妻子，離奇情節令許多網友瞠目結舌。李慶元在爆料時更直接公布了錄音檔，間接證實館長並未否認此事。而館長在後續直播中，雖然沒有直接否認，但僅以「錄音檔有被挑選過」來回應，讓外界認為爆料內容具有一定的真實性與可信度。

「黑道狀元」董念台補刀：早知館長吞獨食，今日全毀不意外

就在館長深陷輿論漩渦之際，自稱「黑道狀元」的爭議性人物董念台，於今（16）日稍早在臉書發文，對此事發表了極為強硬的評論。他直言，早在十年前就認為館長「不是一個咖」，更語帶嘲諷地宣告：「館長這個貨色全毀了！」

董念台回溯與館長的「宿怨」，透露約十年前基於好奇開始關注「這個咖小」。當他得知館長是「蔡英文收編的台獨大咖」後，便在自己的臉書上發文批罵。未料此舉竟引來館長提告。董念台憶述，當時在法庭上他怒罵兩人皆為「社會敗類」，請求法官重判他，最終被判處5,000元罰金。

館長（中）的蛋捲店今年10月初才盛大開幕，民眾黨主席黃國昌（左）還現身力挺，如今「人設全毀」宣告收攤。（圖／翻攝館長臉書）

知人知面不知心？董念台解析：身邊人反噬因「吞獨食」

董念台強調，經歷訴訟事件後，他更加確信館長「不是一個咖」，甚至認為館長「也只是在黑道沾個邊」。他進一步分析，當一個人行為不義時，「當然他身邊的人，定不會忠誠義氣！」

他認為，館長之所以遭到親近之人「魚死網破」式的出賣，關鍵原因在於館長是個「吞獨食」的性格，即：「館長吃肉，身邊人連湯都喝不到。」這種分配不均和懷恨在心的情緒累積，最終導致了身邊人的反噬與一舉毀滅。

董念台甚至斷言，館長有多少斤兩，身邊人瞭若指掌，「甭說館長能否整肅到他們，即使連黑道基本的報復也做不到」。他指出，作為一個「紅紅火火的網路大咖」，只要有憑有據地公布其「敗行」，就足以讓館長形象徹底崩毀。

他最後以館長事件作為警示，語重心長地寫下：「江湖險，人心更險！」勸誡社會大眾遊走社會時，務必要懂得保護自己，以免「因為自己交友不慎，硬是把自己的一生全毀了！」

