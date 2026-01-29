人設翻車！「好人好事代表」隱匿禽流感 台中優良牧場爆H5N1 跨縣市私埋千隻病死雞

曾獲「好人好事代表」的台中豐康牧場負責人雲晉彬，驚爆隱匿高病原禽流感疫情，逾1700隻雞暴斃未報，且涉嫌私自棄置死雞。圖／取自豐康牧場臉書

台中市豐原區知名的「豐康牧場」驚爆高病原性禽流感疫情，該牧場過去以推廣動物福利、友善飼養著稱，負責人雲晉彬更於2025年獲選為「台中市好人好事代表」，未料場內近期發生異常死亡逾1700隻雞，業者竟未主動通報，更涉嫌私自棄置死雞。台中市動保處經採檢證實感染H5N1病毒，今日上午8時針對場內剩餘5000多隻蛋雞進行全面撲殺，衛生局也緊急追蹤問題雞蛋流向。

昔曾獲「好人好事代表」 今卻隱匿禽流感 優良形象崩壞

豐康牧場長期標榜人道飼養，採放養而非籠養模式，強調無抗生素、定期SGS檢驗，並創立品牌「福享蛋」。業者雲晉彬曾自豪表示將雞隻「當作朋友」、「林志玲」，致力打造讓雞隻適應良好的環境，該牧場不僅是台中市首家獲得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙認證的案場，雲晉彬更因每月捐贈逾3萬顆雞蛋給弱勢團體，於2025年4月榮獲台中市好人好事代表，市長盧秀燕曾公開讚揚。

廣告 廣告

然而，這家「良心企業」卻在此次疫情中爆發嚴重誠信危機。據了解，牧場內飼養約7000隻雞，自27日起陸續有1700隻雞隻不明原因暴斃，依規定業者應主動通報，但雲晉彬選擇隱匿，直到民眾檢舉及民代通報，農業局介入採樣後，才證實染疫。

雲晉彬更因每月捐贈逾3萬顆雞蛋給弱勢團體，於2025年4月榮獲台中市好人好事代表，市長盧秀燕曾公開讚揚。圖／取自豐康牧場臉書

涉嫌跨縣市棄屍 恐面臨重罰與刑責

除了隱匿疫情，病死雞的流向更引發恐慌。台中市副市長鄭照新指出，業者最初聲稱死雞皆在場內就地掩埋，但經調查與業者坦承，部分病死雞被載往苗栗棄置。日前苗栗後龍王爺宮大排發現235隻遭棄置的雞屍，雖與業者供稱地點略有出入，但關聯性極高，目前相關單位正比對監視器畫面深入追查。

台中市農業局長李逸安表示，業者發現雞隻大量死亡異常卻未通報，已違反《動物傳染病防治條例》，將處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另病死雞未依規定送化製場處理反而私自掩埋或棄置，將另依《畜牧法》與《廢棄物清理法》加重裁罰，甚至可能面臨相關刑責。

全場撲殺防擴散 衛生局追蛋流向

經獸醫研究所檢驗確診為H5N1亞型高病原性禽流感後，台中市府立即成立前進指揮所。今日上午8時起，動保處針對案例場內剩餘的5000多隻雞隻進行全場撲殺，並進行徹地清消。市長盧秀燕指示，因應冬季禽流感好發期，將對全市171處養雞場進行全面訪查，防堵疫情擴散。

在食安方面，台中市衛生局長曾梓展表示，食安處已介入列管並要求下架該牧場雞蛋。據悉，「福享蛋」多採線上訂購與宅配，若民眾不確定是否買到問題蛋品，建議務必將雞蛋「徹底煮熟」再食用，即可大幅降低風險。此外，針對場內5名工作人員（含撲殺作業人員），衛生局已啟動健康監測7天。

今日上午8時起，動保處針對案例場內剩餘的5000多隻雞隻進行全場撲殺，並進行徹地清消。圖／取自豐康牧場臉書

業者發聲致歉 坦承雞隻28日確診禽流感

針對此次疫情，業者發布聲明致歉，坦承場內雞隻於28日確診禽流感。業者特別呼籲，近期曾至牧場參訪或購買蛋品的民眾，應多加留意自身健康狀況，若出現發燒、流鼻水、咳嗽或結膜炎等疑似症狀，務必配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊與接觸史，以利診斷。

業者也強調，牧場一項秉持「食品安全第一」的原則，近日在例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段且尚未流入市場，但牧場仍決定採最高標準之防疫措施，針對已購買本批次產品之顧客，全面辦理退款退費。

蛋價微漲供應無虞 籲民眾勿恐慌

防檢署副署長傅學理指出，2025年9月迄今全國累計11場禽流感案例，多為陸禽，目前國內每日雞蛋產量約12.5萬箱，雖春節將至需求增加，蛋價連3週起漲，但整體供應量仍足供國人所需。當局強調，禽流感病毒不耐高溫，民眾只要落實禽肉與蛋品煮熟食用，毋須過度恐慌，同時呼籲養禽業者務必落實生物安全防治，切勿隱匿疫情以免害人害己。



回到原文

更多鏡報報導

窗簾到底該怎麼洗？達人曝SOP：加「1物」髒污全溶出 越久不洗越快壞

怕老了沒地方住！他「All in買房」晉升有殼族 退休卻GG：租房還比較爽

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答