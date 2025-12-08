人設翻車！「暖男律師」育有私生子 遭控多次逼墮胎：那只是受精卵

律師呂秋遠被爆出與女子育有私生子，且多次要求女方墮胎。（翻攝自呂秋遠臉書）

許多以「暖男」、「愛家」形象深植人心的藝人與名人，近年相繼捲入負面事件。剛以《來吧！哪裡怕》奪下金鐘主持人獎的小煜（楊奇煜），在頒獎典禮上曾哽咽向大兒子喊話：「你長大得比較慢，我永遠陪你！」感動無數觀眾。然而近日卻傳出他婚姻亮起紅燈，據悉因個人行為引發爭議，甚至有「越界」傳聞，最終與妻子結束婚姻，使他多年建立的好男人形象受到衝擊。

宥勝因MeToo風波，至今未能重返演藝圈。（翻攝自宥勝臉書）

藝人宥勝則在 2023 年捲入 MeToo 風波，引起爭議。過往他以陽光、健康的螢幕形象深受粉絲喜愛，更多次展現「愛家好老公」的形象。然而相關指控曝光後，形象急轉直下，演藝事業全面停擺，如今已淡出演藝圈。

法律界人士也因形象與私生活落差而遭到外界關注。律師呂秋遠長年在網路上以「暖男律師」形象活躍，經常撰寫情感分析與兩性議題文章，提醒女性遠離渣男。然而他近期被爆出與女子育有私生子，且多次要求女方墮胎，甚至被指以「那只是受精卵」等冷漠字眼回應。事件曝光後，引發社群廣泛討論，該名女子也已向法院提出告訴，相關案件正待司法釐清。

江坤俊陷入桃色風波後，已全面淡出電視圈。（翻攝自江坤俊臉書）

醫界同樣爆出人設翻轉風波。以「愛家暖男名醫」形象著稱的江坤俊，遭爆與同院已婚護理師發展婚外情。據了解，兩人多次被目擊共同進出，且在醫院附近有固定落腳的小窩，偶爾會在內過夜。相關消息曝光後，引起醫界與社會各界高度關注，江坤俊多年累積的良好形象因此面臨嚴峻考驗。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

