人貓共存難？澳激辯立法嚴管貓咪行動 英擬放野貓回自然

示意圖／shutterstock達志影像

澳洲一些小型野生動物，常被四處遊蕩的流浪貓和家貓捕殺而瀕臨絕種，各地地方議會，因此極力推動貓隻圈養法，希望強制飼主將寵物養在室內，引發社會爭議。與此同時，地球另一端的英國科學家則進行起一項反向的計畫，準備將消失百年的歐洲野貓重新放歸野外，以恢復生態平衡，體現了現代社會中，人類與貓科動物共存的難題。

西澳洲地區的一處野生動物救援中心裡，一隻幼小的環尾負鼠正接受醫護人員悉心照料，牠剛從一場致命攻擊中生還，差點就成了貓爪下又一個無辜受害者。

廣告 廣告

吉奧灣野生動物救援中心負責人 沃德：「貓咪會玩弄這些動物，還會撕咬牠們，這真的很殘忍。牠們又抓又咬，所以造成的傷勢往往相當慘重，我們看到的一些情況真的都非常可怕。」

許多本地生物並沒有牠這麼幸運，據動保組織統計，流浪家貓的捕食行為，近年已成為威脅澳洲本土多種瀕危物種生存的一大主因，許多動物還來不及被人類發現並做好標記保護，就在野外被到處趴趴走的貓咪攻擊而亡。

吉奧灣野生動物救援中心負責人 沃德：「大部分的動物都撐不到送來我們這裡，或交給獸醫治療時就已經不行了。」

為了避免這場生態危機擴散，多達二十幾個地方議會多年來不斷向州政府施壓，要求修訂相關法令，強制飼主將寵物圈養在室內或自家範圍內，好從根源上阻止貓咪四處遊蕩，進入野外捕殺生靈。

野生動物保護團體協調員 懷亞特：「我們主要是協助那些願意負擔起飼主責任的人，讓他們知道其實只要加裝戶外貓舍，就能讓野生動物多得一重保護。」

達爾達納普郡郡長 加德納：「我們會持續表達訴求，因為我們希望這件事能有好的解決方式。在省政府修改《貓法》，並讓地方能依法執行有效的管理之前，我們無法真的做到貓隻管控。」

目前，這項限制貓咪行動的法案仍在爭議中，動保與愛貓人士各執一詞、辯論不休。

但在地球另一端的英國，科學家們已開始進行一個反向而行的計畫：他們正努力讓一種消失已久的本土貓科動物「歐洲野貓」重新回到荒野。

德文郡野生動物基金會野貓計畫主管 傑夫斯：「在印度這個人口非常多的國家，他們的老虎數量在過去十年都已經翻了一倍。那如果他們都能為老虎騰出空間，我們當然也能給幾隻貓留一點空間。」

推動野放計畫的團隊指出，歐洲野貓曾經遍布全英，但經過數百年的人為獵殺和棲地破壞，現在幾乎滅絕。牠們作為食物鏈中缺失的一環，被視為平衡生態系統的關鍵，可以幫助控制外來入侵生物「灰松鼠」的數量，具有不可取代的價值。

德文郡野生動物基金會野貓計畫主管 傑夫斯：「牠們是本土物種，原本就應該存在在這裡，但我們卻將牠們迫害到幾乎滅絕。我希望人們能意識到，這些歐洲野貓其實是生態系中重要的一環，生態系統如果想要完善運作、蓬勃發展，那每個組成部分就都必須在。」

德文郡的研究結果顯示，英格蘭西南部擁有林地、草原和樹籬等高度連通的棲地，環境條件十分理想，足以讓歐洲野貓在這裡重新繁衍。如果這項計畫能成功，將為失蹤至少一百年的牠門鋪平返家道路，也有助恢復生態多樣性。

德文郡野生動物基金會野貓計畫主管 傑夫斯：「我們找到了一些非常合適的棲地，認為牠們在這裡可以茁壯成長。因為牠們在歐洲的一些其他地區族群也很繁盛，所以我們覺得牠們在本地，也能有很好的發展。」

然而，這項復育計畫目前仍面臨巨大挑戰，其中最主要的隱憂就是歐洲野貓可能與數量眾多的家貓雜交，進而稀釋純淨基因血統。因此，如何確保牠們順利繁衍和生存，將是科學家需要克服的首要難題，當地的生態挑戰，依然嚴峻。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

更多 TVBS 報導

瀕危虎鯨「頂寶寶屍體」孤獨游泳！專家揭背後心碎原因

花蓮縣府搶救白鼻心寶寶 送專業救護助重返自然

