人跑了！通緝犯「持刀劫車」闖燈逃8.6KM 駕駛急衝下車

花蓮一名游姓嫌犯因拒檢而引發連串危險事件，過程中不僅衝撞警車、持刀恐嚇，更在逃亡途中攔截一輛等紅燈的小客車，強行劫車逃逸。被害人古小姐形容嫌犯駕駛速度飆至120公里以上，一路闖紅燈，最終將車棄置於豐田火車站附近。幸好被害車輛安裝有追蹤器，警方得以迅速鎖定車輛位置，但嫌犯仍成功逃脫，目前警方正全力追緝中。

通緝犯拒檢逃逸，還持刀劫民眾車。（圖／TVBS）

一場驚險的拒檢逃逸事件在花蓮平等路上演。游姓嫌犯不僅拒絕警方檢查，還衝撞員警並在逃逸過程中亮刀恐嚇。為了逃避追捕，嫌犯更是豁出去，攔下一輛正在等紅燈的小客車。當時車內的古姓女駕駛嚇得立即拎著包包跑下車，嫌犯隨即劫車往北逃逸。

廣告 廣告

被害人古小姐表示：「警察可能也追不上，因為他那個時速太快了，他應該有開到120以上，我們追不上，而且他沿路一直闖紅燈。」嫌犯駕車逃亡約8.6公里後，最終將車棄置在豐田火車站，完成二度棄車逃逸。

所幸，古小姐的車上安裝有追蹤器。她說：「我先生有裝追蹤器，所以聯絡上我們的是一直看著我們追蹤器上的位置，到了後面，最後的位置在豐田火車站前面的一個廣場，就沒有再移動了。」這使警方不必大海撈針，能夠迅速找到嫌犯逃逸的斷點。

警方趕到現場後，小心翼翼地接近這輛白色小客車，舉槍戒備以防嫌犯仍躲在車內。然而打開車門後，發現嫌犯已經逃離，只留下插在車上的鑰匙。

據了解，游姓嫌犯是花蓮鳳林人，對當地地形非常熟悉，知道如何逃跑對自己最有利。他還有竊盜、毒品前科，於9月被發布通緝，判處11個月刑期。正是因為擔心被捕入獄，才會拒捕並攻擊員警。目前這名持有刀械的嫌犯下落不明，被視為非常危險人物，警方正在全力追緝中。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

租特斯拉到墾丁慶生釀1死7傷 騎士夫妻被波及恐截肢保命

太子集團見北檢函文 「加速脫產、藏匿9豪車」成羈押鐵證

一千萬信託被獨漏！三重男砍殺姊妹今移送 認：很後悔

太子集團案延燒！特助劉純妤高學歷曾是空姐 勵志38字自介惹怒

