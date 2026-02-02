人踩人？記憶體慘摔一片...「DRAM雙雄」、群聯等7檔遭打跌停 財經作家籲一建議

華邦電今（2）日遭打入跌停。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 受美國半導體股拖累，台股今（2）日出現明顯拉回，加權指數終場下挫 439.72 點或 1.37%，收在 31,624.03 點。其中，先前熱到不行的記憶體類股，成了被「集體提款」的對象。包括「DRAM 雙雄」南亞科（2408）、華邦電（2344），「記憶體股王」群聯（8299）、力積電（6770）、創見（2451）、品安（8088）、華東（8110）等都遭打入跌停。

其他記憶體股方面，旺宏（2337）下跌 8.6%，模組廠威剛（3260）跌 8.9%、十銓（4967）跌 8.5%、宇瞻（8271）跌 9.3%，也是重災區之一。美國總統川普上周五宣布聯準會（Fed）新任主席人選，將提名華許（Kevin Warsh）出任，不過華許的鷹派背景，引發市場憂慮，導致美股記憶體族群上周難逃重殺，美光（MU）收近 5%、希捷（STX）跌 8％、威騰（WD）更暴跌 10%，即便是超強勢的新帝（SNDK），也僅漲 6.85%。

「人踩人嚇死人，賣壓一來，再強的族群都擋不住…」財經作家狄驤在他的個人粉專上「狄驤的資本主義求生筆記」發文指出，在兩個月前台股回到季線時，跟大家說我會站買方，前陣子台股與季線乖離突破 10%，也跟大家分享會開始降槓桿跟減碼，因為跌下來不可怕，漲太多才要緊張。

狄驤表示，「說真的，這一、兩周我是一路減碼、一路賣飛」，但歷史經驗告訴我們，台股與季線乖離突破 10%，就有高機率看到市場劇烈動盪，高乖離股也會變成重災區；如今，屢試不爽，台股一天就跌掉近一、兩周以來漲幅，再次驗證不追高（乖離）的重要性。

狄驤認為，這波股市大跌，並非就代表記憶體出現明顯反轉，「老樣子，產業趨勢沒有發生改變，都是市場情緒跟籌碼在變」，建議投資人：「我們要做的，就是耐心等待市場情緒陷入恐慌，引發的不理性賣壓」，「賣飛、少賺真的不算什麼，控制好風險，才有機會在市場恐慌時，把握難得好機會」，這就是我們一直以來跟大家分享的股市求生方式，差異看似很微小，但這個差異決定了投資人的存亡。

狄驤直言，高乖離是用來賣的，低乖離才該站買方，這次也會把握市場恐慌好機會，遵守好簡單的紀律，就能避開很多風險。「我知道，高乖離時的剝奪感，會讓很多投資人忍不住追高，但投資人經歷過大波動就會發現，剝奪感根本不算什麼，血汗錢才最重要；如果投資朋友不小心受傷了，往好處想也賺到了難得的經驗，這是別人帶不走的財富。」

