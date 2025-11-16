「人造月亮」變巨型「爛尾燈」面子工程閒置5年

中國貴州被踢爆出現一個巨型爛尾樓，當初花了上億人民幣打造一個號稱世界最大的人造月球，結果試營運三個月就停用。（圖／翻攝自@ 赵唠湿（小号）抖音）





中國貴州被踢爆出現一個巨型爛尾樓，當初花了上億人民幣打造一個號稱世界最大的人造月球，結果試營運三個月就停用，原來內部飯店等都沒有完工，後續建商資金短缺，如今爛尾變成廢墟工地。

一顆巨大圓球豎立在山頂上，遠看像是一支麥克風，在一片群山之間顯得格外突兀，到了晚上更是亮眼，周遭村莊都被點亮，這是中國大陸貴州打造的號稱世界最大人造月亮，但現在被爆料5年前啟用後試營運三個月就沒在亮過，原來內部根本還沒完工，現在變成大型爛尾樓已經用。

貴州民眾：「這裡的保安大哥說，近一年之內都沒有在點亮過，可能是這個內部可能有什麼東西並沒有完工啊，感覺這邊很多的建築垃圾，這邊還沒有完工所以上不去啊。」

民眾實際質疑人造月亮底部多處封閉完全進不去，就像是大型廢棄工地，這顆人造月亮位在貴州盤州市裡高100米、直徑40米，當初預算8600萬人民幣，結果總建造花了超過一億人民幣，號稱夜晚點亮後亮度是月亮8倍，歷時5年打造被嘲諷是巨型燈泡。

中國網友：「說好帶動旅遊，如今成為最大刺眼的爛尾燈，大項目不是兒戲，別讓地標變成笑談。」

陸媒追查原來後續建商資金不足，還有消防安檢問題工程手續不足等因素最終爛尾。

中國網友：「瞧瞧那個老破月亮，屏幕有陰晴圓缺，播放畫面都是零吸引力，球形打平面廣告，圖像都畸形了，讓人一看就想吐。」

不過更多人批評這個人造月亮設計本身就有問題，也不是適合在盤州這座小城市，官方當初批准的面子工程只撐了不到一百天就徹底幻滅。

