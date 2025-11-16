「人造月亮」變巨型「爛尾燈」面子工程閒置5年
中國貴州被踢爆出現一個巨型爛尾樓，當初花了上億人民幣打造一個號稱世界最大的人造月球，結果試營運三個月就停用，原來內部飯店等都沒有完工，後續建商資金短缺，如今爛尾變成廢墟工地。
一顆巨大圓球豎立在山頂上，遠看像是一支麥克風，在一片群山之間顯得格外突兀，到了晚上更是亮眼，周遭村莊都被點亮，這是中國大陸貴州打造的號稱世界最大人造月亮，但現在被爆料5年前啟用後試營運三個月就沒在亮過，原來內部根本還沒完工，現在變成大型爛尾樓已經用。
貴州民眾：「這裡的保安大哥說，近一年之內都沒有在點亮過，可能是這個內部可能有什麼東西並沒有完工啊，感覺這邊很多的建築垃圾，這邊還沒有完工所以上不去啊。」
民眾實際質疑人造月亮底部多處封閉完全進不去，就像是大型廢棄工地，這顆人造月亮位在貴州盤州市裡高100米、直徑40米，當初預算8600萬人民幣，結果總建造花了超過一億人民幣，號稱夜晚點亮後亮度是月亮8倍，歷時5年打造被嘲諷是巨型燈泡。
中國網友：「說好帶動旅遊，如今成為最大刺眼的爛尾燈，大項目不是兒戲，別讓地標變成笑談。」
陸媒追查原來後續建商資金不足，還有消防安檢問題工程手續不足等因素最終爛尾。
中國網友：「瞧瞧那個老破月亮，屏幕有陰晴圓缺，播放畫面都是零吸引力，球形打平面廣告，圖像都畸形了，讓人一看就想吐。」
不過更多人批評這個人造月亮設計本身就有問題，也不是適合在盤州這座小城市，官方當初批准的面子工程只撐了不到一百天就徹底幻滅。
點我看影片
更多東森新聞報導
少女遭4男綁架餵藥！輪流侵犯9小時後丟包 主嫌落網
女童遲到遭罰「100下深蹲」背部突劇痛 送醫不治
22年航空說停就停！Blue Islands倒閉 全航班一夜取消
其他人也在看
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 8 小時前
iPhone 17 Pro再傳災情！他用濕紙巾擦「宇宙橙」竟掉色
iPhone 17 Pro再傳災情！他用濕紙巾擦「宇宙橙」竟掉色EBC東森新聞 ・ 8 小時前
新民調！高市「台灣有事」行使集體自衛權48.8％日本人贊成
新民調！高市「台灣有事」行使集體自衛權48.8％日本人贊成EBC東森新聞 ・ 7 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 8 小時前
全球最富城市排行曝光！《CEOWORLD》公布全球富裕城市排行 東京稱王「台北名列第25」
《CEOWORLD》指出，這300座「都會巨人」，從巴黎、首爾到上海、新加坡，代表了全球商業的核心，掌握著全球GDP相當的份額。這些城市不僅是地理區域，更是重塑資金流向、技術革新與政策影響的經濟生態系統。雖然GDP仍是衡量城市富裕度最常用的指標，但報告強調，城市財富的關鍵...CTWANT ・ 8 小時前
日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫就分析日本面臨的困難抉擇，日本政府擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把薛劍捧成「抗日英雄」；但若不驅逐，日本國內的民意已經沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
副機師偽造資料升機長！歐洲多航班受波及 航空公司回應了
德國《Aero Telegraph》報導，這名未公開姓名的男子過去僅在印尼鷹航（GarudaIndonesia）擔任副機師，並未具備晉升機長所需的完整飛行時數與訓練資格。然而，他卻疑似憑藉偽造的證書與履歷，順利通過Avion Express的審核，取得機長職位。目前他執飛的時間長度未曝光，但期間...CTWANT ・ 9 小時前
合夥人曬契約書「5400萬館長只出300萬」 前員工曝錄音檔「叫我去你家X嫂子你忘囉？」
網紅館長陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，其中最令人傻眼的，當屬館長叫心腹小偉去睡他老婆的NTR劇情。3人深夜發不自殺聲明後，陸續在臉書丟出錄音檔，其中一段疑似是小偉質問老闆怎能叫他去睡嫂子，館長竟說「拜託那多久了！」吳明鑒則曬出健身房的合夥企業書，踢爆館長出資金額是所有人當中最少的。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
砸4.6億蓋的！陸「人造月亮」不到百天熄燈 資金斷鏈淪蚊子館
大陸貴州六盤水盤州市中央森林公園內的月亮山山頂，矗立著一座高約100米、球體直徑達40米的「人造月亮」，被當地視為地標性建築。這座曾被譽為「全世界最大的人造月亮」的建築，卻在運營不足百日後便停運至今，目前已被納入閒置資產盤活項目。中天新聞網 ・ 1 天前
婚禮倒數一小時變命案！她遭未婚夫鐵棍猛擊頭部身亡 只因爭吵婚服與金錢
根據《印度快報》（The Indian Express）與《新德里電視台新聞網》（NDTV）的報導，命案地點位於普拉布達斯湖區（Prabhudas Lake）附近的特克里圓環（Tekri Chowk）一帶。警方指出，當日上午，巴拉亞前往索妮娘家，與她因婚禮服飾（傳統沙麗）與金錢問題發生爭執，爭吵升級後...CTWANT ・ 9 小時前
館長遭爆料金錢糾紛與性醜聞 黃國昌：「我們外人」不適合評論
經營健身房事業的網紅館長（陳之漢）近日爭議不斷，昔日員工直播爆料「館長」有金錢糾紛和性醜聞。媒體今天（16日）針對此事詢問民眾黨主席黃國昌看法，他表示，館長多年前的私事拉到檯面上，「我們外人」真的不太適合做評論，一切就以館長的說明為主。民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌在論自由時報 ・ 15 小時前
有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調
黃大米日前在臉書發文分享，她的朋友說，公司裡有好幾間房子的大哥，平常都只穿公司發的 Polo 衫。而另一名在基金會工作的朋友說，很多一次捐款一、兩千萬元的阿姨，來領感謝狀時都穿得像要去買菜一樣，手上拿著環保購物袋。黃大米表示，她聽完後笑說「Polo 衫跟環保購物袋，...CTWANT ・ 1 天前
台灣遊客義大利披薩事件炎上！關鍵在3杯啤酒 她嘆：1星洗得是我們的臉
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審， 台灣遊客不知情的遭羞辱，還一起比讚合照。同團的部落客「阿嬌哥的享樂生活」還原狀況，表示當時老闆也同意能否少點餐。財經網美胡采蘋則直言，吃不下真的不是這個事件的重點，三杯啤酒已經說明了很多事情，而且義大利人就是這樣，高興不高興都寫在臉上，喜歡的時候愛得不得了，不三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
披薩店羞辱台客！驚動義大利市長 她驚「台灣國際地位」：要出來洗門風
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆PO出道歉影片，披薩店所在地市長也出面緩頰表示「將見台灣代表解決」。對此，財經網美胡采蘋就驚呆「台灣國際地位是不是稍微有點太高了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
號稱台大男神 夜店狂歡後開法拉利酒駕遭逮
社會中心／綜合報導高材生酒駕！一名有"台大男神"封號的孫姓男子，日前開著法拉利跑車，到台北大安夜店喝狂歡，直接將車輛違停在路邊，被員警開了罰單，沒想到，他喝得醉醺醺出來，剛好被巡邏員警撞見，提醒他要找代駕，怎料男子才剛答應，幾分鐘後，他竟然逆向倒退嚕移車，立刻被員警逮捕。民視 ・ 13 小時前
大師兄暗黑爆料館長「講這句」怪到爆 村長揭心機怒吼：X！傻傻被騙
網紅「館長」陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉等人毀滅式爆料，表示館長曾「要求小偉陪睡館嫂」；館長昨日晚間直播反嗆「他們的動機是為了金錢」，爭議不斷延燒。不過對此，國民黨籍議員詹江村「村長」卻認為這波操作怪怪的，懷疑陳之漢團隊其實在演戲，酸爆「根本是史上最強暗黑業配文！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
加拿大1省廢測速照相！網紅批台灣制度成「斂財工具」：要你命還要錢
根據網紅Cheap在社群平台發文指出，安大略省省長認為，駕駛人多在數週後才收到超速罰單，早已無助於當下行為的修正，不如從道路設計本身下手，例如設置圓環與減速帶等方式，實際改善用路安全。該省遂決議全面撤除測速照相設備。相較之下，Cheap批評台灣現行制度存在諸多問題...CTWANT ・ 38 分鐘前
台積電Logo成外媒焦點！「神秘黑點」是啥 資深員工揭謎底
台積電市值突破1兆美元，躍居全球第9大上市企業，其沿用近40年的Logo，近日意外成為外媒焦點，認為台積電Logo「設計過時且費解」，對此台積電資深員工公開撰文，首次完整解碼Logo背後意義。中天新聞網 ・ 14 小時前
館長遭前員工爆猛料！經營健身房心聲再被挖
[NOWnews今日新聞]知名網紅「館長」陳之漢近日再度捲入風波，昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日開直播進行「毀滅式爆料」。回顧館長經營健身房的過程，先前他曾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
義大利「1人吃整個披薩」很正常 在地人點關鍵：業者很不應該
近日台灣旅行團到義大利一間披薩店用餐，16人僅點了5份披薩，遭業者拍影片PO上網羞辱，引發爭議；一名在台灣生活5年的義大利人、美食部落客林凱恩解釋，義大利人幾乎不會分食披薩，一個人吃一份完整披薩是很稀鬆平常的事情，但義大利觀光區業者通常會主動向客人解釋文化差異，或直接訂定明確的消費規則，此次事件明顯是業者自己未事先說明，不應該亂公審客人。中時新聞網 ・ 16 小時前