人造羽球升級 天然球停漲

羽毛球運動人口多，全球幾乎所有羽毛球都產自大陸，近幾年供需失衡，羽毛球一路狂飆數波，現在一桶有品牌的羽毛球都在七百元以上，羽毛球已變成貴族運動，近幾年羽毛球製造商一直研究「人造羽毛球」，繼勝利之後，日本大廠美津濃也推出人造羽球，世界羽總BWF甚至將之用於青少年級比賽，也因此才讓正港羽毛球漲勢稍歇。

因羽毛球缺乏毛片，產地又不可能為生產羽球去多殺鴨鵝，於是羽毛球從前幾年開始一路飆升，今年六月、八月更調漲一波，球友哀嚎地說，以前一桶還不錯的球只要二百出頭，現在沒有七百元以上買不到像樣的球，日本大廠YONEX更有數款球每桶價格都在一千元以上，對愛打羽球者的荷包很傷。

羽毛球價昂，也帶來毛片自主的羽球革命，先是台灣勝利研發成功的人工羽毛「碳音球」，今年已推出PRO的第四代，被BWF用做青少年級比賽推廣，台南市羽網專賣店「健大體育用品社」負責人許世宗表示，明年一月馬上會推出打感更真實的第五代碳音球。

即使碳音球一打也要六百元，但至少它是人造的，要生產多少就有多少，不像正港羽毛寄託在鴨鵝身上，不過，缺點是打感有沒有接近真正的羽毛球，球友表示，第四代PRO已較接近真球，但還是有飛行速度太快的問題。

今年有業者推出一款以「八支尾椎大毛片取代十六支小毛片」的改良羽毛球，但推出以來，球友反映平平，不過，慶幸的是在人造羽球今年各廠牌相繼投入研究、且陸續推出之後，大陸這邊毛片的漲勢稍歇，羽毛球從八月這一波調漲後，沒有再往上調漲，讓球友壓力減輕不小。