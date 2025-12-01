人造肉太難吃 ? 進軍中國3年後 「別樣肉客」旗艦店全線關閉、股價腰斬

曾獲比爾·蓋茲投資、美國「人造肉第一股」別樣肉客（Beyond Meat）在中國市場的高調擴張，如今正悄然收縮。 圖:翻攝自她時尚

[Newtalk新聞] 曾獲比爾·蓋茲投資、美國「人造肉第一股」別樣肉客（Beyond Meat）在中國市場的高調擴張，如今正悄然收縮。根據電商平台訊息，截至 11 月 30 日，天貓「別樣肉客官方旗艦店」已無法搜尋，店鋪首頁曾提示「本店擬於 2025 年 11 月 27 日自主終止經營」，拼多多旗艦店也僅顯示「伺服器錯誤」，無法正常訪問。

別樣肉客位於浙江嘉興的工廠已停產，目前在售產品主要為庫存及自美國進口的植物基食品，包括漢堡牛肉餅、肉丸、義大利麵肉醬、煎餃等。一名人造肉經銷商指出，品牌在中國市場的失利原因包括素食主義消費群體規模偏小，以及產品價格高於國產品牌，1 公斤售價超過 60 元人民幣（下同），接近中國國內牛肉價格。此外，植物肉以豆類為主要原料，口感仍落後於培養肉。

截至 11 月 30 日，天貓「別樣肉客官方旗艦店」已無法搜尋，店鋪首頁曾提示「本店擬於 2025 年 11 月 27 日自主終止經營」，拼多多旗艦店也僅顯示「伺服器錯誤」，無法正常訪問。 圖:翻攝自每日經濟新聞

別樣肉客成立於 2009 年，2019 年在納斯達克上市，成為全球首家以人造肉上市的公司。其投資人包括微軟創辦人比爾·蓋茲及演員李奧納多·狄卡皮歐。品牌主打「Beyond Burger」植物牛肉餅，以及植物豬肉、植物雞肉等替代蛋白產品。2020 年，別樣肉客與星巴克中國合作正式進入中國市場，隨後與肯德基、必勝客、金鼎軒等餐飲連鎖合作，迅速打開B端市場。

為深耕中國市場，別樣肉客於 2020 年 9 月在嘉興投資建廠，並於 2021 年 4 月正式揭幕，推出專為中國市場設計的「別樣豬肉」等產品。2022 年 3 月，品牌高調進駐天貓 C 端市場，首批上線植物性牛肉糜、漢堡牛肉餅及植物豬肉糜等產品，但不到三年便全面關閉旗艦店。

市場人士分析，別樣肉客產品價格偏高、口感與真肉差距明顯，消費者複購意願有限。官方公眾號顯示，一款 454 克X2 聯包植物牛肉糜定價 199 元，部分店鋪銷售的 226 克植物漢堡牛肉餅售價超過 139 元，單價甚至高於部分真肉產品。在盒馬 App 中，進口冰鮮原切牛肉漢堡餅售價 33.9元/400 克，國產鮮牛腩售價 29.9元/400 克，顯示植物牛肉在中國市場的價格競爭力不足。

2022 年 3 月，品牌高調進駐天貓 C 端市場，首批上線植物性牛肉糜、漢堡牛肉餅及植物豬肉糜等產品，但不到三年便全面關閉旗艦店。 圖:翻攝自每日經濟新聞

財務數據顯示，別樣肉客近年業績持續下滑。2022 年至 2024 年，公司營收從 4.19 億美元降至 3.26 億美元，累計虧損達 8.64 億美元。2025 年前三季，營收 2.14 億美元，同比下降 14.37%，累計淨虧損 1.93 億美元。面對業績壓力，公司自 2025 年起開始節流，包括暫停中國業務、裁撤中國團隊，以及削減北美和歐盟非生產崗位約 17%。

行業專家分析，中國植物肉市場仍在培育階段，消費者對產品口感與真肉的相似度較為敏感，加之缺乏統一標準和權威驗證，導致複購率低。中國食品產業分析師朱丹蓬指出，植物肉屬於「大健康」需求的長期賽道，但當前標準缺失與口感差距是阻礙市場發展的主要因素。

市場研究機構 Deep Market Insights 預測，2024 年中國植物肉市場規模約 7.6 億美元，至 2033 年有望擴大至 38.5 億美元，年均複合增長率約 20%。然而，在股市表現方面，別樣肉客股價近幾年一路下跌，截至 11 月 28 日收盤，股價僅剩 0.982 美元/股，總市值 4.45 億美元。

