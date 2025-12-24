人造鑽石與天然鑽石的差異？台北珠寶商推薦

【商家指南推廣專題】

圖片由YB Jewelry昱寶珠寶提供

近年來，愈來愈多人關注人造鑽石與天然鑽石的差異，尤其是初次接觸珠寶的族群，常受「科技鑽」、「實驗室鑽石」、「未來鑽石」等名詞困惑，但這些名稱皆是指人工培育鑽石，其外觀與性質上與天然鑽石幾乎一致。今天就讓台北珠寶商推薦品牌YB Jewelry昱寶珠寶，為正準備購買鑽戒或寶石飾品的您解答人造鑽石與天然鑽石的差異。

人造鑽石與天然鑽石的差異

人造鑽石與天然鑽石同樣由碳元素組成，擁有相同硬度、折射率與光學表現，因此在沒有儀器的情況下無法單憑肉眼分辨，唯一的本質差異在於形成環境，天然鑽石需在地底花費上億年，並經歷極高溫高壓才能孕育；人造鑽石則是於實驗室中以相同條件模擬生成。

廣告 廣告

由於人造鑽石能大量生產，所以價格明顯低於天然鑽石，即便如此，人造鑽石仍屬真正的鑽石，並非仿品，反而成為能以更親民的價格入手的高品質鑽飾

，建議買家於購買時請商家提供GIA等國際鑑定所的證書，以確認鑽石雷射編號與證書一致。

黃金、K金與鑲嵌材質

談及鑽石，就得提到其搭配的金屬材質，珠寶鑲嵌需使用穩定性高、不易氧化的金屬，因此黃金與K金就成為常見選項。24K純金因硬度不足，不適合長時間承受鑽石重量，因此延伸出18K、14K、12K、9K等不同純度，其中18K兼具硬度與質感而最為普遍，但純度與價格呈正比，這也是消費者在選購珠寶時需額外確認的重點。

許多初學者只注意主石，而忽略戒台材質。若清楚理解金屬性質，能延長佩戴壽命，避免不必要的維修成本。

鑽石證書的重要性

YB Jewelry昱寶珠寶曾遇過一位顧客拿著十多年前的鑽戒前來估價，初步檢視後發現戒台與鑲爪的年代感不一致，有被重新鑲嵌的跡象，但因為顧客當年購買時未索取鑽石證書，無法直接判定是否為天然鑽石，品牌協助送往專業機構檢測，最終報告顯示鑽石為人造鑽石，證明不管選擇哪一類鑽石，都務必索取證書與雷射編號紀錄。

台北珠寶商推薦品牌YB Jewelry昱寶珠寶

深耕市場29年的YB Jewelry昱寶珠寶，提供設計、鑲嵌、改圍、維修等完整金工服務，主打天然玉石、彩寶、水晶等品項，也擅長透過專業鑑定知識協助客人挑選寶石、代尋稀有礦石，並堅持從原產地直送，讓消費者獲得品質與價格兼具的選擇。

面對琳琅滿目的珠寶資訊，理解人造鑽石與天然鑽石的差異是不可忽略的步驟，天然鑽石具稀有性與收藏價值，人造鑽石則以高性價比成為實惠的新選擇。而找到值得信賴的專業店家，才能買到真正適合自己的寶石，若您正在尋找擁有專業服務、透明資訊與完整售後的店家，那麼台北珠寶商推薦品牌YB Jewelry昱寶珠寶，絕不會讓您失望。

更多人造鑽石與天然鑽石的差異請洽以下連結

店家品牌名：YB Jewelry昱寶珠寶

聯絡電話：02-2550-9279

地址：台北市大同區長安西路246號1樓

營業時間：週一至週五11:00~18:30，週六12:00~18:30

臉書：https://rink.cc/nsdut

官網：https://rink.cc/l7agv

以上訊息由YB Jewelry昱寶珠寶提供