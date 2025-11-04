「人道動福蛋」出現E代碼…網友氣炸：根本一堆亂放的
生活中心／王靖慈報導
台灣政府為強化食安與溯源，2015年起推行雞蛋外包裝「標示」的制度。然而近日卻有網友抱怨，在賣場花高價買「人道動福蛋」，回家查代碼才發現竟來自「籠飼牧場」，讓他氣炸直呼「根本亂放的！」貼文曝光後掀起熱議，不少消費者才驚覺雞蛋也有分等級，代碼代表不同飼養方式。
網友貼出購買雞蛋商品，表示自己特意選購「人道動福蛋」標示字樣的商品。（圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）
根據行政院食安辦及農業部規範，雞蛋噴印代碼可快速辨識來源，目的就是讓消費者能安心選購。其中「O」代表有機（Organic）、「F」放牧（Free range）、「B」平飼（Barn），皆屬友善飼養；「E」與「C」則分別為豐富化籠飼與一般籠飼，無法保障動物福利。而一名網友2日於「我愛全聯-好物老實説」臉書社團發文，稱自己去商場時特意選了「人道動福蛋」標示字樣的雞蛋購買，但回家後仔細一查商品代碼後才發現根本不是自己要的，「看了半天…結果還是買到E的…有夠無言」。
除此之外，網友也在文末提到關於賣場雞蛋分區讓他感到混亂。常見籠飼蛋居然會混入「動福區」，讓他感到非常生氣，直言「根本一堆亂放的」。
台灣動物社會研究會整理出雞蛋噴印代碼圖示。（圖／翻攝「台灣動物社會研究會」）
留言區不少網友也提到有些動福蛋其實是籠飼的，提醒其他網友注意。（圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）
貼文一出後，許多網友也留言，「E還是比C好一點啦，只能說不敢寫出＂平飼＂多半就是籠飼」、「我都買有『平飼』、『放牧』的字～有些動福蛋是籠飼的喔！不要被騙了」、「問題就是買貴的蛋居然還挑到籠飼的，籠飼環境比以前好，但雞還是一輩子關在籠子裡，親眼看過的籠子的雞因為吃飼料脖子的地方都磨到禿毛後，以後都盡量買平飼的蛋」，最後網友也表示「雖然能力有限，但我願意多花時間跟錢支持，讓生蛋給我們吃的母雞是來自於相對比較好的環境的品牌或產品」。
原文出處：「人道動福蛋」竟出現籠飼E代碼！購蛋陷阱掀討論網氣炸：根本一堆亂放的
