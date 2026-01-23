▲「人道認證」遭質疑，PETA調查揭露馬海毛產業系統性虐待山羊。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】國際動物保護團體善待動物組織（PETA）近日公布一項針對南非及萊索托多家馬海毛農場的臥底調查，揭露即便取得「負責任馬海毛標準」（Responsible Mohair Standard，RMS）認證的農場，仍普遍存在嚴重虐待山羊的情況，顯示所謂「人道認證」未能有效保障動物福利。令人震驚的是，台灣仍有部分本地零售商，至今仍在銷售馬海毛製品。

調查畫面顯示，多處獲RMS認證的農場內，工人以掃帚、棍棒毆打山羊，抓著角與四肢將掙扎的山羊拖行，並強行將牠們壓制在地進行剪毛，現場不時傳出山羊驚恐的尖叫聲。部分山羊在粗暴剪毛過程中被割傷流血，甚至可見傷口又深又大，仍被迫繼續作業。

在其中一家獲RMS認證的農場，調查人員更拍攝到多具山羊屍體被隨意棄置一旁，其中包含幼年山羊，畫面令人震驚。PETA指出，這些場景並非個案，而是制度性問題的一部分。

值得注意的是，PETA表示，這些發生在「人道認證」農場中的情況，與過往調查中未取得任何認證的農場相比，並無實質差異。無論是否通過RMS標準，剪毛過程同樣暴力、粗糙，顯示相關產業規範對於防止虐待行為幾乎毫無約束力。

PETA總裁傑森・貝克（Jason Baker）指出，對於被強行剪毛的山羊而言，剪毛棚宛如煉獄，牠們被拋擲、拖行、割傷，只能在劇痛與恐懼中哀嚎，而這一切，只是為了生產服飾與紡織品。PETA呼籲零售通路與消費者正視馬海毛產業背後的動物代價，重新評估相關產品的道德與永續性。

此次公布的影片為PETA第二度針對南非馬海毛產業進行調查。南非為全球主要馬海毛產地之一，調查結果顯示，虐待行為並非偶發，而是長期存在於整體生產體系中。

PETA也補充，山羊為高度社會性的動物，母羊與幼崽之間會在出生後迅速建立深厚連結，能夠辨識彼此獨特的叫聲。然而在馬海毛產業中，幼羊最快在六個月大時便被迫首次剪毛，當毛髮品質下降或被視為不具經濟價值時，即遭宰殺，遠低於其約十年的自然壽命。

PETA呼籲大眾以消費選擇回應產業暴力，支持不涉及動物剝削的純素（vegan）與替代性材質，從源頭減少動物所承受的痛苦。