《人選之人》編劇厭世姬 11/22開課分享斜槓「造浪者」經驗

〔記者黃政嘉／新北報導〕「新北有課UKO」11月名人講座邀請話題台劇《人選之人—造浪者》編劇、《厭世動物園》創作者「厭世姬」22日下午2點在新莊農會大會堂，以「我的意外人生：如何成為跨域創作的『造浪者』」為題，分享從圖文創作到影視編劇的斜槓經驗，探討如何在不同領域中延伸創作能量、不被標準定義，打造個人品牌。

曾被貼上「厭世」標籤的圖文創作者厭世姬，在人生中跌倒後重新書寫，用幽默筆觸與真實故事療癒觀眾，2017年以插畫作品《厭世動物園》描繪現代人的情緒日常，引大眾共鳴，近年跨足影視領域，跨越邊界成為「造浪者」，展現多元創作實力。

廣告 廣告

新北市青年局指出，厭世姬將在講座中分享從學生政治傳播背景到插畫轉編劇的的心路歷程；如何在被質疑與自我懷疑中找到力量，重新定義「成功」；從圖文創作到影視劇本，展現跨領域行動的決心與創造力；如何不被標準定義，讓人生的每個意外都化作推動的浪潮。

青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」邀請不同領域的創作者與專業人士，以實際經驗分享職涯歷程與產業趨勢，讓青年從多元觀點中了解自身職涯定位與發展方向，並鼓勵探索斜槓與跨域發展的可能，培養多元能力與職場競爭力，為未來挑戰做好準備，有興趣的民眾可到青年局官網報名參加。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部

