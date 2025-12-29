人選已定？ 鄭麗文預告國民黨明年徵召李四川選新北

國民黨主席鄭麗文。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文指出，2026年新北市選舉，黨內不會走到初選，預告明年將徵召台北副市長李四川，鄭麗文的一句話，是代表跳過協調直接徵召李四川嗎？也有意參選的新北市副市長劉和然就喊話，要依照公開透明的程序做出決定。黨中央緩頰，黨主席話講太快，一切還是會按照程序走。

主持人王淺秋vs.國民黨主席鄭麗文：「（新北會怎麼樣協調），我們要先產生，國民黨的候選人，我指的是國民黨內部協調，在新北應該不會有初選，是指國民黨內，對對對對對，我覺得國民黨應該，我會盡快啦。」

2026國民黨新北市長誰來選，主席鄭麗文心中早有人選。

主持人王淺秋vs.國民黨主席鄭麗文：「要考慮到李四川，他現在還有任務嘛，他還在台北市政府上班，你看我講的這麼白，以推動市政為優先，所以我會等到明年，就不需要這麼早就徵召他們。」

鄭麗文直白回應，就是屬意李四川，只是現在還有鴨子划水，勤跑基層的新北市副市長劉和然有意爭取提名，這下主席的一句話是否宣告劉和然出局。對此，尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

新北市長侯友宜vs.記者：「黨有黨的規劃，在適當的時機，我們一定會找出最好的人選，來面對2026的選戰，這個最好的人選，是李副還是劉副，我想有一定有一個機制，來產生我們最棒的人選。」

侯友宜態度如一，強調支持最強人選，不過鄭麗文的發言也讓外界質疑，難道提名全是黨主席意志，一人說了算？

國民黨急踩煞車，表示主席講太快，國民黨組發會主委李哲華緩頰，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部，對有意參選人先進行協調。

