人選鎖定了？ WSJ：川普取消了聯準會主席面試

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 《華爾街日報》（WSJ）指出，川普政府取消了原定於本周展開的一系列對聯準會（Fed）主席遴選的候選人面試，先前他再次暗示，已決定了應該由誰來領導美國央行。知情人士透露，川普團隊已通知各候選人，原定於周三要與副總統范斯（JD Vance）進行的面試已經取消，且未公布取消的原因。

一位知情人士表示，取消的原因可能是副總統的該日的行程衝突。該人士還表示，目前尚不清楚面試是否會重新安排。

廣告 廣告

根據一位接近哈塞特（Kevin Hassett）的人士透露，這位長期擔任川普經濟顧問的候選人，被認為是聯準會主席的大熱門，預計他將與萬斯和白宮官員會面商討此事。對此，范斯的發言人尚無回應。白宮在一份聲明中表示：「事實上，在川普總統親自宣布前，沒人知道他會選擇誰擔任聯準會主席。在此之前，一切純屬臆測。」

川普周二在內閣會議上告訴記者，他已將候選人名單縮小到一人。在隨後的活動中，還特別點名哈塞特（當時也在場），稱其為「聯準會主席的潛在人選」。儘管川普暗示下一任聯準會主席的遴選工作已近尾聲，但他表示，要到明年年初才會公布人選。

在內閣會議上，川普暗示，他對財政部長貝森特發起的面試程序沒興趣。「我們可能面試了 10 位候選人」，「但現在已縮小到一位了」；當天稍晚，川普在哈塞特也有參與的活動中表示，「我想，一位潛在的 Fed 主席也在這裡。我不知道。我們可以這麼說嗎？潛在的？」

至於現任的鮑爾，其任期將至明年五月中旬，其繼任者的遴選，可說是川普第二任內最重要的人事決定。該名繼任者可能會面臨一個存有「嚴重分歧意見」的利率制定委員會（FOMC），該委員會的任務是：如何平衡來自貿易和移民政策變化等風險，同時還要面對川普的壓力（其期望壓低利率），來制定新一期的貨幣政策。

幾個月來，川普一直在為他心中所選的「繼任者」造勢，並持續與助手和盟友保持密切聯繫，詢問他們認為應該選誰擔任下一任聯準會主席。據知情人士透露，他曾多次告訴這些人，他後悔選了鮑爾，並指責前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說服他選鮑爾。

然而，知情人士表示，川普仍可能改變主意，不提名哈塞特。其中一些人認為，若沒有貝森特介入，該情況發生的可能性不大。貝森特一直拒絕川普讓他親自接任的邀請。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

12月降息機率增、Fed新主席呼之欲出 11檔債券ETF本月除息

台股周報》降息前哨＋AI題材點火！一圖看12月台股上漲機率