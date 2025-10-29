人選難產！中選會6委員11月將卸任 行政院：已發函各黨團搜集意見

記者詹宜庭／台北報導

有關中央選舉委員會委員提名，李慧芝表示，行政院已發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見。（資料圖／行政院提供）

中央選舉委員會有6名委員將於11月3日卸任，但至今行政院仍未提名，行政院發言人李慧芝今（29日）指出，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，政院也歡迎各界舉薦社會賢達，期盼未來選務能夠順利獨立運作。

2026地方公職人員選舉將至，然而，包括中選會主委李進勇在內，共有6名中選會委員任期只到今年11月3日，行政院應依規定應在8月完成提名，但至今尚未有人選名單，各界憂心會因此影響選務。

廣告 廣告

對此，行政院發言人李慧芝晚間指出，中央選舉委員會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，政院也歡迎各界舉薦社會賢達，期盼未來選務能夠順利獨立運作。

更多三立新聞網報導

與陳時中雙強出馬！非洲豬瘟前進應變所「指揮官是她」 驚人資歷曝

外界憂普發現金網站當機？數發部掛保證「自帶1功能」：尖峰小塞也別關

王定宇爆退役軍人「被中國通緝」遭拒貸 行政院：銀行未納中國制裁名單

黃國昌遭爆養駭客入侵戶政查個資 內政部：追溯5年紀錄「沒受到干擾」

