人還沒出國錢先被吃掉！他跨國退火車票被收80％手續費直呼「好狠」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕跨國旅遊訂票看似方便，實際卻暗藏風險。王先生分享一段「慘痛經驗」，提醒民眾在網路訂購國外交通票券時，務必看清平台性質與退票規定，否則可能付出高昂代價，直呼「真的有夠狠」。

王先生表示，他於去年(2025年)12月17日，透過網路平台訂購今年2月11日泰國曼谷前往清邁的火車票，票價約新台幣2700元。訂票後不久，他改變行程，認為夜行巴士更為舒適，便在同1天透過網路取消該筆訂單，原以為會如一般旅遊平台有免費取消期限，未料事後收到信用卡帳單，才發現取消車票竟需支付高達票價80%的手續費。

王先生指出，當時是以手機操作、英文介面訂票，後來才發現該網站並非泰國鐵路官方平台，而是第三方協力網站，相關退票規定藏在頁面下方。他苦笑說：「火車長什麼樣子都沒看過，人也還沒出發，結果只退回739元台幣。」

平台退款回覆指出，依照規定取消手續費為80%，並強調退款金額為23.50美元，帳目計算無誤。此回覆也讓王先生更加無奈，直言與一般民眾熟悉的訂房或旅遊平台「免費取消」認知落差極大。

有旅遊達人分析，鐵路、巴士等交通票券多屬即時出票商品，退改規則本就較嚴格，第三方代售平台更常收取高比例手續費，條款隱藏在頁面角落，建議消費者應於下單前清楚「高額不可退」風險，以免誤踩地雷。

王先生也反思，跨國訂票是否該收服務費並非不能接受，但比例應合理，多數人可接受10%至20%的手續費，「直接收走8成，真的很難吞下去」。他將自身經驗分享，希望提醒更多旅客，下單前慎選平台、仔細閱讀規定，別用訂房經驗套用在交通票券上，否則荷包恐怕先「被旅遊了1次」。

