人醫會光復義診 醫師揮毫送祝福

醫生這個職業時間分秒必爭，非常寶貴，不過板橋的亞東醫院骨科主任鮑卓倫樂善好施，用寶貴的空閒時間，跟著慈濟人醫會，南下到花蓮光復鄉給受災鄉親義診，還現場揮毫，寫了好幾副春聯給長輩們當禮物，至於問到他的書法功力怎麼樣？大家的反應都是豎起大拇指。

「你要哪一個 (吉祥)，你要吉祥。」

剛寫完熱騰騰的春聯，紅底金字喜氣爆棚，光復鄉災區的長輩看一眼就愛上了，還想多挑幾分，不過這字美，心意的重量，更是「一字千金」。

一揮而就、力透紙背，揮毫者竟然是新北亞東醫院骨科主任鮑卓倫，瞧他不疾不徐一副副寫下來，現場變成了春聯攤，然而就跟慈濟提供的義診服務一樣，只送不賣。

慈濟人醫會醫師 鮑卓倫：「在我們(亞東)科裡面LINE的群組，或者是在臉書上面，跟大家分享我在這邊(光復鄉)，看到的一些事情，我們只是把他(志願醫師)帶進來，比我們去鼓吹人家，來參加，來幫忙，其實我覺得來得更有心，因為他們都是有心人。」

一個拉一個，光復鄉慈濟義診，報名醫師越來越多，其實老人家要的也不多，無非想要人多陪陪他們，這麼樸素的願望，聽在醫護耳裡，實在有點心酸。

亞東醫院骨科醫師 王偉庭：「我這次來光復，最主要的原由是因為，平常看到鮑部長，在群組裡面的分享，那當然除了治療之外，我想傾聽也是一個，很重要的一個步驟，當然希望他們在，每次每次的治療回診中，能夠越來越好。」

民眾 陳卓綉蓮：「我們在花蓮有慈濟，真的太幸福了好不好，沿路一直看嘛，(堰塞湖溢流)第二天就開始，整個復建，只要車站附近都是我們慈濟人。」

馬太鞍溪堰塞湖事件後，如今快過年，清冷的街道還是沒有人氣，但是救災大型機具撤離，慈濟卻不曾離開，因為醫護志工只想拋磚引玉，希望社會各界對光復鄉的關注，不會因為沒了新聞話題，而失去熱度。

