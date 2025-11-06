人醫會醫護夫妻檔 帶動全家精進付出

任職於台大雲林分院的醫師「吳昭瑩」，和護理師太太「賴文琪」，因為孩子教育而參加親子成長班，看見需要幫助的人實在太多，進而奉獻自身專業加入慈濟人醫會。在一次次前往偏鄉往診的過程啟發慈悲心，現在包括兩個就讀國中和國小的女兒也會一起當志工，成為全家最幸福的時光。

慈濟人醫會要來，阿媽家的客廳這一天成為臨時醫療站，左鄰右舍早就坐成一排。

「進步很多，妳的心臟聽起來很夠力，繼續維持，繼續保養，每天都要走動，腰椎要注意，不要太彎曲。」

醫師聽診，護理師量脈搏，他們兩人是最佳拍檔。

「祝福你，他們兩位是夫妻。」

慈濟人醫會護理師 賴文琪：「義診的過程看到很多人，不是只有殘障，也不是只有疾病，他們大多是來自心裡的苦，就會反應到，我剛來雲林的時候，也覺得很孤單，所以我覺得，我必須要做些什麼事情。」

從台北來到雲林，賴文琪曾經感到無助，為了孩子教養參加兒童親子班，實際參與慈濟之後，發現需要幫助的人好多，因此她想奉獻個人專長，找先生一起加入人醫會。

慈濟人醫會醫師 吳昭瑩：「一個人總是比較容易，時常會有一個退縮的心態，所以我就陪她一起，一起來，兩個人，可能可以走得比較遠。」

慈濟志工 陳春菊：「他們兩位夫妻真的，太感動了，每次那麼辛苦，在台大(醫院)很忙，可是他們人醫會都會參加。」

他們還帶著就讀國中和國小的女兒，一起到偏鄉往診。

吳昭瑩的小女兒 吳語芯：「讓我看到有許多人，山上無法下來看診，很辛苦。」

吳昭瑩的大女兒 吳珈瑄：「出去玩的話就只能讓自己快樂，但是如果來慈濟的話，就可以幫助到更多人，讓大家也都快樂。」

照服員 吳莉惠：「我覺得藥只是個媒介，最重要是那個關懷的系統，所以我覺得阿媽家，就是她自己最好的安養院。」

有收穫的不只是被關懷的長輩，在人醫關懷的行動中，參與者都能獲得啟發。

