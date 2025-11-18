人醫義診情 為住民洗牙

慈濟人醫會愛心義診，已在台東深耕10年，堅守每年2次、從不間斷的服務，這份堅持也挺過新冠疫情的嚴峻考驗，這次為期2天的大型聯合牙醫義診，為台東創世基金會、馬蘭榮家及台東仁愛之家，所有臥病在床、行動極度不便的住民，提供口腔診療，實踐醫療在地深根的人道關懷。

管線志工 陳雲明「喔耶 愛你在心口難開。」

義診現場忙碌空檔，志工唱歌跳舞一棒接一棒。「哇 你好棒，娜魯灣。」

洗牙器具免不了尖銳聲響，臥病在床的阿福「難以啟齒」好緊張，大家接力抱起大柴犬，緩解氣氛 學學我這樣。「加油 加油 加油。」

慈濟人醫會牙醫師 郭明宗：「來 躺好 放輕鬆喔。」

「啊 醫生幫你處理一下喔，洗一洗就香噴噴了。」

「小薇啊 你可知道我多愛妳 。」

創世基金會台東分院院長 王玉鳳：「某個部分(功能)是好的，就可以開始慢慢做互動，家屬的互動跟我們是沒辦法比擬的。」

慈濟人醫會為台東創世基金會住民定期牙科義診，醫師帶來細膩的口腔醫療。

慈濟人醫會特殊需求牙醫 李彝邦：「他是這樣坐起來的，所以這是我們的第一道防線，這樣他才不容易嗆咳，因為這些人的吞嚥功能都很不好，千萬不要讓他躺著看(診)，那個水很容易進到他的氣管裡面。」

「換那個水 不然怕等一下，沒有水 他就沒辦法洗(牙)。」

慈濟高屏區人醫會醫師 葉添浩：「大家分工 各司其職，能夠平平安安 很圓滿完成。」

「按摩一下 讓他不要那麼緊張。」

溫柔呵護十年如一日，不只牙醫、護理師，中醫科、病理科醫師也全都到位，守護健康。

