人醫親送新年禮 雲林往診守護老弱

看病看診的地點，不會侷限在診間裡頭，雲林慈濟人醫會，定期下鄉往診，把醫療送到鄉親家裡， 安排了三條路線分別前往北港、虎尾、斗六跟林內等地，進行居家往診，也趁著歲末，帶來新年的溫暖祝福。

（婷）眼前這名小女生，今年27歲了，卻因罹患罕病，發育遲緩，身高不到120公分，心智只有5歲。「好乖喔 好多漂亮衣服喔。」

（董小姐的父親）家長｜董先生：「進步很多 有長高。」

曾經害怕人群，隨著一次次關懷，如今已能自然互動，讓醫護與志工都感到欣慰。慈濟志工｜陳春菊：「看到她有長高了 也有長肉，我們非常地高興。」

另一條人醫往診路線來到虎尾，王先生雙手手指跟雙腳小腿，因病截肢。「這樣比較暖，我幫你用一個扣子就好了。」

人醫會送上保暖衣物，陪伴他誦念心經、練習呼吸吐納，幫助安定心神。「你自己試試看，就是吸 呼。」

北港往診路線中，醫護與志工走進李女士家中關懷，親切問候，讓長輩露出久違笑容。「新年快樂 新年恭喜。」

慈濟人醫會醫師｜許森茂：「代表證嚴上人，給每一個照顧戶(物資)，表達上人的關心，祝他們新年快樂。」

