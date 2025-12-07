人醫雙溪義診 新南向學員震撼教育

冬日的暖陽灑落新北勢雙溪山城，慈濟將跨國界的醫療力量帶入偏鄉。上個月底，慈濟人醫會為行動不便的雙溪長者義診，有來自亞洲九個國家、三十三位新南向學員共同參與，外國醫護與台灣阿公阿媽的初見面，口語不通，互動過程卻自然親切，場面感動人心。

這不是登山隊，他們是慈濟人醫團隊，早上7點走得氣喘吁吁，卻不能停下歇息，因為雙溪的長輩，還在引頸期盼等著他們。值得一提的是，這次隊伍增添了許多異國新面孔。

其實他們都是「新南向菁英培育專班」的學員，這趟目的，不只是觀摩，更是要以實際行動，體會慈濟的醫療人文精神。

印尼醫生 Bahagia ：「透過這次經歷，我感受到，有時我們會忘記重要的事情，要關心他人。」

在探訪高齡長者時，醫護團隊除了看診，護理師也細心核對長者用藥、了解他們心情。醫療資源的觸角，用這種方式伸進偏鄉，讓這位印尼營養師有感而發。

印尼營養師 Asni ：「這讓他們(長輩)更輕鬆，因為我們上門服務，而不是他們來找我們，未來，因為在印度尼西亞，仍然有許多資源有限的家庭，我希望能為他們服務，開始參與一些社會項目。」

慈濟義診的細緻，讓外國友人比大拇指、讚譽有加，但這場跨國慈善醫學觀摩，也是不用出國，難得開口的好機會。

台北醫學大學學生 游芯宇：「也訓練了我的英語的聽，聽力跟口說，因為我覺得我很怕講英文，但是我覺得，今天這一趟參訪，我覺得我比較敢講了。」

雙溪義診順利結束，台灣醫學充滿溫度的人情味，被這些交流人員，帶到海外，增加國際能見度。同時，也讓人見證，醫療不只要有強硬技術，還要把患者，認真當成心裡最軟的那一塊。

