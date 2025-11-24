人錶之間 / 打造新時代的格拉蘇蒂製錶！KALLINCH CLAYES 品牌專訪

KALLINCH CLAYES Calibre KC001.1手上鍊機芯

自從朗格在 1994 年重新點燃格拉蘇蒂的製錶火苗，至今已將近三十年。這座薩克森小鎮的高級製錶業如今枝繁葉茂，人才也如雨後春筍般湧現。不過，當「格拉蘇蒂製」漸漸成為市場上的熟悉標籤時，獨特性確實開始被稀釋。德國銀、3/4 夾板、藍鋼螺絲固定的 K 金寶石套筒……這些傳統元素很重要，但更多時候，人們心裡仍想問：格拉蘇蒂製錶能不能再帶來新的想法，而不只是維繫過往的榮光？

帶著這樣的背景，當我收到「KALLINCH CLAYES」的採訪邀請時，心裡的第一個反應其實是：又一個格拉蘇蒂品牌？但打開官網後馬上改觀。他們的腕錶有明顯的當地美學，但沒有老派感。功能很單純，就是大三針加動力儲存顯示，可是每個結構都能看到新的思路。最讓人意外的是，這個被稱作「格拉蘇蒂第 10 個製錶品牌」的 KALLINCH CLAYES，竟然是 2022 年才由兩位年輕製錶師創立的：Johannes Kallinich，32 歲；Thibault Claeys，29 歲。

動力儲存顯示差速機構由一座複雜造型的鋼製橋板承載。

「看起來很簡單的側面動力儲存顯示，差點害我們放棄！」Johannes 一邊笑，一邊形容著工程的艱難。那組機構雖然小到不起眼，卻包含 9 個零件，還必須靠差速齒輪運作。齒輪模數只有 m0.1，最小直徑才 1.4 毫米，容錯空間近乎不存在，任何偏差都會讓整套系統瓦解。

動力儲存顯示巧妙地融入錶殼側面。

合作夥伴 Thibault 則接著補充：「動力儲存顯示窗更麻煩。我們想做一片兼具透明度與耐用度的藍寶石水晶，但不管是瑞士、德國或中國，沒有人願意接這種規格外零件。」他笑著說：「結果最後居然是在蒙古找到廠商幫我們做的。從開發到成品，拖了整整 22 個月。」

風塵僕僕來到台北的的兩位創辦人 Johannes Kallinich（右）與 Thibault Claeys （左）。

從過去在體制內專責完成一段製程，到現在要靠兩人之力打造一只錶，他們深刻理解創業的現實。更別說兩人還必須帶著樣品全球拜訪藏家（這次來台就是如此），工作室只剩一位外聘同事留守格拉蘇蒂。雖然忙得透不過氣，但一談到自己的作品，兩個人立刻精神滿滿。

Johannes完成了在計時碼錶開發部門的最後一個專案後，最終決定離開朗格，開始投入自己的構想。

Johannes 2013年於格拉蘇蒂完成三年製錶學業後，隨即加入朗格的薩克森部門。三年後更晉升為Lange1部門的負責人，管理十多位製錶師。真正改變他的，是後來攻讀的製錶大師學位課程。他第一次必須從零開始設計、配置輪系、製作零件，一步步把腕錶做出來。作品完成那刻，他意識到自己並非只能完成交辦任務，「或許」真的有能力獨立設計一枚腕錶。那個被激發出的「創造慾望」，在既有體系裡很難完全伸展。疫情時期市場對高級腕錶需求反而更高，他完成了在計時碼錶開發部門的最後一個專案後，最終決定離開朗格，開始投入自己的構想。

Thibault擅長製作零件，尤其在齒輪加工與機械細部處理方面有強烈天份。

Thibault 來自比利時，在安特衛普接受製錶訓練。他擅長零件加工，特別是齒輪與細部處理。加入朗格並任職1815部門後，他漸漸覺得只負責組裝會讓視野受限，於是下班後常常自修切削、倒角與齒輪加工等技術，希望把能掌控的領域再往外擴展。「我和 Johannes 一起攻讀製錶大師學位，才發現彼此對現在的製錶業其實都有相同的想法。」他笑著回憶。「原本我計畫待到某個階段就回安特衛普自立門戶，結果遇到對的人，就一起闖了。」Johannes 擅長設計、Thibault 擅長製造，合作幾乎是自然而然的結果。

錶殼為不鏽鋼材質，為三件式設計，打磨工藝細緻。

然而，格拉蘇蒂雖然傳統深厚，但對新品牌並不特別友善。兩人一開始尋找錶殼與錶盤供應商時，才真正感受到這座小鎮的封閉性。許多衛星廠都和大品牌合作多年，對新品牌保持距離甚至直接婉拒訂單。經過無數波折，他們才找到 RP Uhrgehäuse GmbH製作錶殼、Cador GmbH 製作錶盤，終於跨過第一道門檻。

EINSER Central Seconds Founders Edition

他們的第一款作品「EINSER Central Seconds Founders Edition」就是在這樣的逆境下誕生的。「Einser」源自德文 Eins，代表「第一」。重點自然落在 Calibre KC001.1 手上鍊機芯，其靈魂是復古的「間接驅動中央秒針」。

圖中所示為秒針橋板，它將第四輪的旋轉動力傳遞至中央秒輪，該秒輪安裝在一根長7毫米、厚0.2毫米的軸桿上。這些手工拋光的倒角與粗糙的噴砂表面形成鮮明對比，凸顯了部件的精湛工藝和優雅美學。

現代機芯多把第四輪置於中心，由第二輪間接驅動中心輪（大秒針）。Calibre KC001.1機芯的第四輪位於小秒針指示的六點鐘位置，然而為了轉換為大秒針指示，需要在發條盒夾板上方增加三個額外齒輪。但這種方式容易造成震針，所以他們在秒針底下加入一片只有 0.05 毫米的薄彈簧，用來迫緊秒針、吸收能量。這片看似微小的零件，調整起來卻耗時驚人。太緊會磨耗、太鬆會抖動。他們測試了許多形狀與厚度，從概念到真正能用的成品，一共花了八年。Johannes坦言：「在現代量產機芯裡，這種結構幾乎不會再被採用，是因為它太費工。既要美觀，也要穩定，還得保留老格拉蘇蒂的味道，難度其實比想像中高。」

品牌自豪的輪齒拋光倒角，就是以手工在特製磨輪上一齒一齒的磨出來，除了美觀外還必須不能影響到機械特性，成功率僅約1/3。 品牌自豪的輪齒拋光倒角，就是以手工在特製磨輪上一齒一齒的磨出來，除了美觀外還必須不能影響到機械特性，成功率僅約1/3。

在機芯裝飾上，他們保留格拉蘇蒂傳統，但加入自己的偏好。例如 Thibault 自豪的「輪齒拋光倒角」，要在特製磨輪上一齒一齒磨出立體感與光澤，同時不能破壞齒形，成功率只有三分之一。

在橋板的處理上，品牌特別偏好噴砂與拋光倒角之間形成的銳利對比。 在橋板的處理上，品牌特別偏好噴砂與拋光倒角之間形成的銳利對比。

至於橋板，他們採用更繁複的流程：先用 50 微米玻璃珠噴砂，再雕刻，再塗保護膠、再噴砂，讓不同層次的啞光面互相過渡。等所有質感都到位之後，才開始切削倒角並拋光。光是一片最小的橋板，從毛胚開始倒角到拋光，就要兩天工時。

擺輪夾板採用了靈感源自賓士300SL的鯊魚鰓紋雕刻。 停秒機構的修飾也十分細緻。

整體看來，他們的風格比日內瓦波紋等裝飾來得含蓄，但工藝強度卻高得多。「我希望讓人一眼看出這是格拉蘇蒂製錶，但又看得出我們想走的是一條創新的路。」Thibault 說。

EINSER Central Seconds

採訪接近尾聲，我忍不住問了兩人：離開朗格創業，真的不害怕嗎？兩人先愣了一下，接著一起大笑。Johannes 說：「怕爆了！但不趁年輕試一次，以後一定會後悔。」Thibault 則說，離開舒適圈的辛苦是必然的，但當看到藏家喜歡的理由不是品牌歷史，而是工藝本身，那份成就感遠超過辛苦。

EINSER Central Seconds Hongkong Edition

如今 KALLINCH CLAYES 仍維持小規模製錶。他們很清楚，品牌能否站穩，最終都要回到作品本身，而不是故事。這份務實，也是他們的核心精神。

EINSER Voyager

KALLINCH CLAYES 腕錶起價約 2.5 萬歐元（未稅，交貨前需全額預付），月產量約一只，訂單已排到兩年後。

