人間仙境（組詩）／齊鳳池

——九寨溝速寫

齊鳳池

一

看諾日朗瀑布

側看瀑布從山崖跌下來

感覺水不是往下淌

像扳著懸崖往上爬

飛濺的水珠像一串串走失的音符

離開了樂譜濺在我臉上

我迷幻了意識

大腦響起了諾日朗和絃

我說過九寨溝不能寫

是沾了諾日朗的仙氣和靈氣

寫下隻言片語

不知是否弄髒了九寨溝沒有

二

從長海回來

過一片森林

林中藏一池碧水

水藍色

面積幾十平米

像一條小河

池底有蘭寶石

溪水緩慢有撫弦聲

聲音細微穿透力很強

隔松林聽到如鳴佩環

水像青酒

我禁不住咂嘴

產生喝五彩池水

有人用手試水

手伸進池裏變色了

可惜我離的遠

不能摸一下仙女

三

鏡海三面環山

茂密的森林綠得冒光

葉子上沒有一絲纖塵

手一摸就弄髒了樹的身子

鏡海沒有一絲風

水面光滑白雲海上飄

像一群白犛牛奔跑

樹長在鏡海裏

水靈靈綠油油散發著芳香

鏡海被拋光打磨過

佛說心靜如水

說的是鏡海

我站在鏡海邊

大腦一片空白

感覺這個世界

就我一個人一樣

四

珍珠灘瀑布落差五六米

比廬山瀑布小巧

比壺口瀑布少了點野性

珍珠灘瀑布像門上掛的玉簾

神就在玉簾後面

瀑布的秀美

無法描寫

我肚裏這點墨水

描繪不出珍珠灘瀑布神韻

如果寫就弄髒了神

五

神仙池像洗臉盆

一個盆搭著一個盆

水半尺深

一層綠一層藍

像過濾

我不關心這些

我想看神仙洗澡

聽說前些深夜皇宮

幾百個小人舉行升堂

小矮人又吃又喝

把打更的嚇暈了

天亮醒來

說出看到的情景

專家解疑

此景六十年出現一次

如果拿到一件東西

都是無價之寶

我聽了有點玄

是真是假我不管

我就想看看神仙洗澡